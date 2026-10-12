В Україні створили новий дрон-перехоплювач: він уже збиває реактивні "Герані-5" над Києвом

Українські інженери разом із військовими створили новий швидкісний дрон-перехоплювач, який вже успішно знищує російські реактивні безпілотники. Екіпажі Lasar's Group під час бойових випробувань збили два ворожі апарати "Герань-5" на підльоті до Києва.

Про це повідомив ексміністр оборони Михайло Федоров.

Які подробиці надав Федоров про нові дрони?

Шлях від початку розробки новітнього безпілотника до перших підтверджених уражень цілей тривав лише один місяць. Над проєктом спільно працювали Павло Єлізаров, українські інженери та військові фахівці.

Головною перевагою нового перехоплювача є висока швидкість, що дозволяє ліквідовувати ворожі цілі ще до їхнього входження в повітряний простір столиці.

Наразі тривають роботи з удосконалення технології та розширення обсягів її виробництва.

Автономність та масштабування захисту неба

Розробники прагнуть зробити безпілотник повністю автономним. Очікується, що надалі система зможе самостійно виявляти та знищувати російські дрони без прямої участі оператора.

Наступним етапом розвитку проєкту стане масштабування бойового застосування перехоплювачів для захисту інших міст України. Робота над цією та іншими технологіями для фронту продовжується в українському приватному секторі.

Робота зі знищення російських дронів: дивіться відео

Ситуація з реактивними дронами ворога

Як уже повідомлялося на нашому сайті, російські війська дедалі частіше застосовують реактивні безпілотники, які розвивають значно вищу швидкість, ніж попередні моделі.

Раніше бійці Lasar's Group вже збивали "Герань-5" за допомогою іншого українського перехоплювача P1-SUN JetKiller від компанії SkyFall.

Крім того, німецька компанія Quantum Systems запланувала передати Україні десятки тисяч перехоплювачів SPYS, призначених для протидії новим реактивним дронам ворога.