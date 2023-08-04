Російські генерали можуть повстати проти режиму: ексглава розвідки назвав умову

ПВК "Вагнера" вже навряд чи зможуть повторити спробу заколоту. Водночас не варто списувати з рахунків російських генералів. Їх до повстання можуть підштовхнути ЗСУ.

Про це 24 Каналу розповів генерал української армії, голова Служби зовнішньої розвідки у 2005 – 2010 роках Микола Маломуж. На його думку, російські генерали можуть згуртуватися, коли режим буде слабким.

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На вагнерівців можна не сподіватись

ПВК "Вагнера" фактично роззброїли, а на додаток відправили до Білорусі. Є дуже мала ймовірність, що вони могли б повторити бунт.

Новий бунт неможливий. Вони обмежені в ресурсах та підтримці на території Білорусі. Там немає Пригожина, він неприкаяний. Структури вагнерівців перебувають під контролем, аби не утнути щось не те,

– наголосив Микола Маломуж.

Ймовірно, з цієї причини Владімір Путін дарує певну індульгенцію Євгенію Пригожину, частково повертає його фінансування. У такий спосіб диктатор мовби показує, що він все владнав, конфлікту більше немає, а Пригожин не становить для нього небезпеки.

Чи можливе повстання генералів

Водночас нагадаємо, що нещодавно відбувся інцидент з командармом 58-ї армії Росії Іваном Поповим. Його вигнали з посади, через що військовий дуже обурився. Мовляв, як це він посмів говорити про проблеми у війську та просити боєприпаси.

Попов, після скандалу, отримав чималу підтримку у так званих Z-військкорів. Що вкотре показало непрямий бунт проти міноборони та чинної влади.

Міноборони та й сам Путін гублять колишній авторитет. Всі бачать, що це не сильний лідер, як і його армія. Вони не просто не досягнули цілей, а й "застрягли" в боях на Сході та Півдні. Подекуди – відступають,

– зауважив Маломуж.

Тож російські генерали, який, до речі, кидають прямо на поле бою, бачать реальний стан справ. Зокрема, що є передумови не лише для поразки у війні, але й для падіння режиму. Щобільше, вони починають розуміти, що або будуть вбиті, або будуть засуджені як співучасники кривавої війни.

"Схвилювало це й самого Путіна. Тому він провів повну ревізію командного складу. Але все це тимчасове явище. Що більше буде в них поразок, що ефективніше ми наступатимемо, тут вже буде видна явна поразка. Генералітет більше "прозріватиме", – наголосив ексголова розвідки.

Провал оборони на Півдні та Сході, а також майбутній захід ЗСУ в Крим може наштовхнути їх на думку об'єднатися та піти проти режиму. Коли він за стількох поразок буде слабким.

Микола Маломуж про можливе повстання генералів: дивіться відео

Що може бути далі

Військові могли б об'єднатися, показати силу та рішучість та скинути чинну владу. Вже тоді, як один з варіантів, вони можуть взяти на себе відповідальність та навіть проводити переговори із Заходом.

Вони збережуть стабільність, не допустять, наприклад, застосування ядерної зброї. І не допустять розбалансування Росії, яка могла розвалитись на сегменти, де кожен контролював би якийсь вид стратегічних ракетних систем балістичного типу. Це буде також аргументом,

– зазначив Маломуж.

Однак до цього варіанту розвитку подій іще має минути чимало часу. Путін, як колишній КДБівець, розуміє, що будь-який опір потрібно придушити одразу. Втім при прориві фронтів такої можливості у нього вже не буде.

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