Верховна Рада України проголосувала за ухвалення нового закону, який повертає незалежність НАБУ та САП. Це сталось 31 липня 2025 року у відповідь на численні протести населення, які були раніше.

Народна депутатка від партії "Європейська солідарність" Марія Іонова розповіла 24 Каналу, що її фракції вдалося внести правку, яка стосується заборони по судових обшукав. Проте винятком є тяжкі злочини та хабарі.

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Чи повністю повертається незалежність НАБУ та САП?

Марія Іонова підкреслила, що дуже важливо відновити прозорі конкурси для призначення прокурорів та ввести підслідність для НАБУ та САП для керівництва Офісу Президента ДБР у разі скоєння ними корупційних злочинів.

Згідно з рішенням Європейського суду з прав людини ми (партія "Європейська солідарність" – 24 Канал) звертали увагу, щоб президентський законопроєкт враховував регламентацію процедури оскарження обшуків,

– сказала вона.

Народна депутатка зазначила, що це обов'язкові речі, які поки не внесені до нового документа, проте її фракція, обов'язково, подаватиме це до закону про НАБУ та САП, який був прийнятий 31 липня.

Варто додати, "за" законопроєкт про відновлення незалежності НАБУ та САП проголосував 331 депутат. Водночас п'ятеро представників фракції "Слуга народу", двоє депутатів "Батьківщини" та двоє позафракційних утримались від голосування. Крім того, понад 50 народних обранців з різних фракцій і депутатських груп були відсутні під час розгляду документа.