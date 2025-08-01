Відновлення незалежності НАБУ та САП: нардепка сказала, які 4 зміни потрібно внести до закону
- Верховна рада України ухвалила закон про відновлення незалежності НАБУ та САП 31 липня 2025 року, на що вплинули протести населення.
- Марія Іонова з "Європейської солідарності" зазначила важливість прозорих конкурсів для призначення прокурорів та необхідність внесення додаткових змін до закону.
Верховна Рада України проголосувала за ухвалення нового закону, який повертає незалежність НАБУ та САП. Це сталось 31 липня 2025 року у відповідь на численні протести населення, які були раніше.
Народна депутатка від партії "Європейська солідарність" Марія Іонова розповіла 24 Каналу, що її фракції вдалося внести правку, яка стосується заборони по судових обшукав. Проте винятком є тяжкі злочини та хабарі.
До теми: Рада ухвалила новий законопроєкт про НАБУ та САП: як відреагували протестувальники
Чи повністю повертається незалежність НАБУ та САП?
Марія Іонова підкреслила, що дуже важливо відновити прозорі конкурси для призначення прокурорів та ввести підслідність для НАБУ та САП для керівництва Офісу Президента ДБР у разі скоєння ними корупційних злочинів.
Згідно з рішенням Європейського суду з прав людини ми (партія "Європейська солідарність" – 24 Канал) звертали увагу, щоб президентський законопроєкт враховував регламентацію процедури оскарження обшуків,
– сказала вона.
Народна депутатка зазначила, що це обов'язкові речі, які поки не внесені до нового документа, проте її фракція, обов'язково, подаватиме це до закону про НАБУ та САП, який був прийнятий 31 липня.
Варто додати, "за" законопроєкт про відновлення незалежності НАБУ та САП проголосував 331 депутат. Водночас п'ятеро представників фракції "Слуга народу", двоє депутатів "Батьківщини" та двоє позафракційних утримались від голосування. Крім того, понад 50 народних обранців з різних фракцій і депутатських груп були відсутні під час розгляду документа.
Часті питання
Які правки вніс законопроєкт щодо судових обшуків?
Законопроєкт включає правки, що забороняють судові обшуки, за винятком випадків, пов'язаних з тяжкими злочинами та хабарями, що було ініційовано фракцією 'Європейська солідарність'.
Як законопроєкт вплине на незалежність НАБУ та САП?
Законопроєкт спрямований на відновлення незалежності НАБУ та САП шляхом відновлення прозорих конкурсів для призначення прокурорів та впровадження підслідності для керівництва Офісу Президента у випадках корупційних злочинів.
Яка була реакція на ухвалення законопроєкту про НАБУ і САП?
Законопроєкт про відновлення незалежності НАБУ і САП отримав підтримку 331 депутата, проте деякі депутати утримались від голосування або були відсутні під час розгляду документа.