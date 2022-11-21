У росіян – що не день, то нове загострення неадекватної фантазії. Цього разу влада Бєлгорода розмріялася про секретний "ланцюг укріплень".

Вочевидь, губернатор Бєлгородської області забув прийняти таблетки, й уява завела його аж у далеке XVII століття. Тоді росіяни ховалися за лінією укріплень. Тепер В'ячеслав Гладков збирається повернути свою область у ті часи. Заяву губернатора поширили росЗМІ, інформує 24 канал.

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За словами Гладкова, секретний "ланцюг укріплень" на кордоні з Україною будують ще з весни 2022 року. Деталей губернатор вигадати не встиг, тому заявив, що все "дуже таємно", бо "слухають вороги".

Від кого Гладков зібрав "захищатися", невідомо. Російські болота навіть дарма нікому не потрібні. Водночас "ланцюг укріплень" – не така вже й погана ідея. Росію, зокрема, й Бєлгородську область, вже давно час ізолювати від усього цивілізованого світу.

Територія Росії нікому не потрібна

Панічні настрої у Бєлгороді зростають з кожною бавовною. Тим часом місцева влада лише посилює паніку неадекватними заявами.

Водночас росіяни можуть не тішити своє самолюбство тим, що вони комусь потрібні. Україна неодноразово заявляла, що чужі території її не цікавлять.

Зокрема, під час розмови з журналістами у Херсоні, відповідаючи, куди ЗСУ можуть піти у наступ далі, Володимир Зеленський наголосив, що це буде "не Москва".

Нас не цікавить територія інших країн. Нас цікавить лише деокупація нашої країни, наших територій. Тому я не знаю, що буде наступним, але це буде,

– заявив президент.

Тим часом на болотах вигадують для себе нові "жахи" й виють від страху.

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