Весь цивілізований світ готується відзначати зимові свята. Тим часом на болотах у Росії вирішили розпочати новорічне "полювання на відьом".

РПЦ благословляє окупантів вчиняти геноцид українців. Росіяни в Україні ґвалтують та вбивають дорослих і дітей, стирають з лиця землі цілі міста, руйнують святині. "Православних активістів" це не турбує. Натомість вони почали боротьбу з "Гаррі Поттером". Новину повідомили росЗМІ, інформує 24 канал.

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Цього разу активістів обурили новорічні мюзикли та концерти, натхненні всесвітом Гаррі Поттера. Росія випустила по Україні вже понад 4 700 ракет. Вони – абсолютно реальні й вбивають українських дітей.

Натомість активісти цинічно назвали історію Гаррі Поттера – "бомбою сповільненої дії", яка начебто має на меті руйнувати життя російських дітей. За словами активістів, її підкинув "колективний захід". У хворій уяві "мисливців на чарівників" він намагається "знищити Росію".

Активісти заявляють, що історія Гаррі Поттера – це пропаганда чаклунства та вбивств. Глибину маразму неможливо осягнути. Особливо зважаючи, що у Росії дітей з раннього віку вчать ненавидіти та вбивати. Країна-окупантка має навіть свою так звану "юнармію".

Гаррі Поттер не був "внє палітікі"

Водночас, зважаючи на те, відбувається у Росії, "Гаррі Поттер" росіянам справді не потрібен. Це історія про боротьбу зі злом. Головні герої книг та фільмів – не "внє палітікі". Вони плекають світло у собі, жертвують своїми життями заради миру та майбутнього й, зрештою, зупиняють Волдеморта.

Тим часом у Росії ніхто не збирається зупиняти Волдеморта. Це – країна "пожирачів смерті". Хоча навіть зло у "Гаррі Поттері" не опускалося до того, щоб красти пральні машини та парфуми з розграбованих осель.

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