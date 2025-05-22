"ДРГ" на Брянську область, зміни біля Великої Новосілки: добовий аналіз та оновлені карти ISW

Які сталися зміни на фронті за добу 21 травня, аналізував Інститут вивчення війни. У новому звіті вказано менше просувань окупантів, ніж у попередньому.

Відомо, що російські окупанти мали просування біля Великої Новосілки. Висновки ISW та оновлені карти публікує 24 Канал. Дивіться також Попри обіцянку Трампу, Путін не планує вести переговори із Зеленським, – ISW Огляд ISW ситуації на фронтах в Україні та Росії від 22 травня 21 травня в Курській області тривали обмежені бої з атаками обох сторін, просувань не зафіксовано. Про наземну активність у Бєлгородській області інформація не надходила.

області тривали обмежені бої з атаками обох сторін, просувань не зафіксовано. Про наземну активність у області інформація не надходила. 21 травня російські джерела заявили, що українська диверсійно-розвідувальна група ( ДРГ ) увійшла до Брянської області, причім аж за понад 70 кілометрів від кордону. Мовиться про поселення Субботово та Мякішево на південний захід від Брянська та про Суземський (на південь від Брянська) і Трубчевський (на південний захід від міста) райони. ISW не виявив доказів цих тверджень.

) увійшла до області, причім аж за понад 70 кілометрів від кордону. Мовиться про поселення Субботово та Мякішево на південний захід від Брянська та про Суземський (на південь від Брянська) і Трубчевський (на південний захід від міста) райони. ISW не виявив доказів цих тверджень. На півночі Сумської області були бої, та без просувань. Наступальні операції росіян на Харківському напрямку тривали, успіх не було.

області були бої, та без просувань. Наступальні операції росіян на напрямку тривали, успіх не було. На Куп'янському напрямку, до Борової та Лиману росіяни не просунулися. Атакували вони й на Сіверському напрямку, але не досягли жодних підтверджених успіхів. Як змінилася лінія фронту за 21 травня / Карти ISW Ситуація навколо міст Торецьк, Часів Яр, Курахове та Покровськ за минулу добу не зазнала змін. Росіяни атакували там без успіхів.

за минулу добу не зазнала змін. Росіяни атакували там без успіхів. Російські війська просунулися на напрямку Великої Новосілки . Геолокаційні відеозаписи ще від 20 травня свідчать, що вони пройшли на схід від Федорівки, що на північний захід від міста.

. Геолокаційні відеозаписи ще від 20 травня свідчать, що вони пройшли на схід від Федорівки, що на північний захід від міста. 21 травня російські війська провели наступальні операції на схід від Гуляйполя поблизу Високого, але не просунулися вперед.

поблизу Високого, але не просунулися вперед. Наступальні операції на Запорізькому напрямку й на Херсонщині також були марними. Підсумовуючи, ISW зауважив, що російські війська просунулися лише в районі Великої Новосілки. Зауважмо, що у попередньому звіті Інститут фіксував просування росіян аж на 5 напрямках – у Сумській та Харківській областях, поблизу міст Часів Яр та Торецьк, і на Запорізькому напрямку.