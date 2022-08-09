"Тікайте з пляжу" і "мосту приготуватися": мережа вибухнула мемами про "бавовну" у Новофедорівці

Поблизу Новофедорівки, що у тимчасово окупованому Криму, палає авіабаза росіян. Як тільки з'явилось перше повідомлення про "бавовну", стрічки соцмереж вже традиційно заполонили меми.

Поки кремлівські пропагандисти намагаються переконувати, що "нічого страшного" не трапилося, місцеві повідомляють про цілу серію вибухів, що не вщухають, – ймовірно, детонують боєприпаси загарбників. 24 канал зібрав меми українців, намагаючись зрозуміти, "што ж проізошло?".

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Окупанти, повітряна тривога, тікайте з пляжу

Після новин про серію вибухів у Новофедорівці, у Криму "оголосили" повітряну тривогу. Відомий телеграм-канал "єТривога" закликав тікати з пляжу, адже ЗМІ повідомляють про "бавовну".

Застеріг від небезпеки з повітря мешканців й "гостей" Криму очільник Миколаївської обласної військово-цивільної адміністрації Віталій Кім. На своїй сторінці у фейсбуці посадовець оприлюднив "актуальну мапу" повітряних тривог по Україні.

Що ж трапилося? Можемо якось допомогти?

Поки кремлівські пропагандисти ніяк не можуть визначитись, чи вибухи лунають унаслідок паління трави, чи пожежа спалахнула через залишений необачним окупантом недопалок, українці пропонують росіянам більш реалістичні версії того, що трапилося.

Що ж трапилося у Криму / Фото фейсбук Діма Коваленко

На місці події також побували кореспонденти "Першої приватної мемарні".

Як альтернативну версію подій, окупантам пропонують розглянути причетність до вибухів у Криму сивочолого гетьмана, адже всім відомо, що "мирного рішення не буде".

У Криму помітили Петра Порошенка / Фото твітер @yarudanu

Шокована інцидентом навіть найпопулярніша кремлівська пропагандистка ольга скабєєва, яка за час повномасштабного вторгнення росії в Україну й сама встигла стати повноцінним ходячим (поки що) мемом.

скабєєва у шоці / Фото телеграм "Скринька Пандори"

Кримському мосту – приготуватися

На тлі вибухів у Сакському районі, глибоко занепокоївся Кримський міст. Адже цілком ймовірно, що й до нього невдовзі може завітати "бавовна". Українці вже давно чекають, коли конструкція перейме естафету.

Кримський міст приймає естафету / Фото телеграм "Перша приватна мемарня"

Відчули занепокоєння й російські туристи, які літнього сезону 2022 року вирішили незаконно відпочити на українському півострові. ЗМІ вже пишуть, що вони квапливо виїжджають з Криму, поки ще мають таку можливість.

До слова, "бавовна" у Криму відродила один із найвідоміших фестивалів електронної музики у Східній Європі, який щорічно проводився на півострові до його тимчасової окупації росіянами.

KaZantip 2022 у Криму / Фото телеграм @blyadtoivo

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