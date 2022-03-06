Новокаховська бабуся з мітлою і прапором жене геть окупантів: відео

У Новій Каховці бабуся з мітлою і прапором готова гнати геть окупантів. Українці непереможний народ.

Жителі тимчасово окупованої Нової Каховки на Херсонщині 6 березня вийшли на масштабний мітинг проти російських загарбників.

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Відважність жителів захоплює. Так у мережу потрапило відео, де українська бабуся з мітлою готова протестувати проти ворога.



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