Новокаховська бабуся з мітлою і прапором жене геть окупантів: відео
6 березня 2022 , 12:52
У Новій Каховці бабуся з мітлою і прапором готова гнати геть окупантів. Українці непереможний народ.
Жителі тимчасово окупованої Нової Каховки на Херсонщині 6 березня вийшли на масштабний мітинг проти російських загарбників.
Увага Під Харковом ЗСУ збили російський штурмовик Су-25: пілота розшукують
Відважність жителів захоплює. Так у мережу потрапило відео, де українська бабуся з мітлою готова протестувати проти ворога.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!