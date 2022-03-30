У Новомосковську на Дніпропетровщині одна з ракет влучила у завод
30 березня 2022 , 22:19Читать новость на русском
Джерело:Дніпропетровська ОВА
Ввечері 30 березня росіяни обстріляли Дніпропетровську область. Окрім того, що окупанти поцілили у нафтобазу в Дніпрі, вони атакували й один із заводів Новомосковська.
Так, ракета влучила в один з заводів Новомосковська. Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко не уточнив, в який саме.
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Також невідомо, у якому стані будівля.
Жертв немає
На щастя, загиблих внаслідок удару по заводу немає. Наразі на місці працюють рятувальники та правоохоронці.
Зауважимо, що від удару по нафтобазі у Дніпрі також немає загиблих. Але вороги таки зуміли знищити об'єкт.
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