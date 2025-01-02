Смерті через феєрверки й 984 спалені автівки: як минула новорічна ніч у Франції та Німеччині

Новий рік у Німеччині та Франції відзначили феєрверками та вечірками, які в деяких випадках мали трагічні наслідки. Лише в Берліні поліція затримала майже 400 порушників, у Франції заарештовано 420 осіб.

У поліції Німеччини повідомили про загибель щонайменше п'яти осіб через необережне використання піротехніки. Про це пише німецький міжнародний мовник Deutsche Welle, передає 24 Канал.

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Як минула новорічна ніч у Німеччині

У Німеччині новорічні святкування традиційно супроводжуються активним використанням піротехніки, що регулярно стає предметом дискусій про заборону найпотужніших виробів.

Поблизу міста Гезеке, у землі Північний Рейн-Вестфалія, 24-річний чоловік загинув, підірвавши петарду в полі. Розслідування триває, але через потужність вибуху існує припущення, що це міг бути саморобний пристрій.

У землі Саксонія зафіксовано двох жертв. У містечку Ошац 45-річний чоловік помер у лікарні від тяжкого поранення голови, яке отримав під час вибуху піротехніки. За даними поліції, йдеться про потужний феєрверк категорії F4, купівля та використання якого вимагає спеціального дозволу або проходження навчання.

Поблизу Дебельна через серйозні травми голови 50-річний чоловік загинув на місці події. Він намагався використати саморобну піротехніку.

У Гамбурзі під час підпалу піротехніки загинув 20-річний юнак, а в місті Креммен у Бранденбурзі – 21-річний чоловік.

Крім того, у землях Бранденбургу троє людей отримали тяжкі опіки внаслідок нещасних випадків із феєрверками та були госпіталізовані.

У Берліні під час святкової ночі поліція затримала близько 390 осіб, багато з них через небезпечне використання піротехніки. У сутичках із порушниками постраждали 13 правоохоронців, один із яких зазнав серйозних опіків від запущеного в нього феєрверка.

Попри арешти та інциденти, міська поліція оцінила святкову ніч як "успішну".

Трагічні наслідки святкування у Франції

У Франції в новорічну ніч було підпалено 984 автомобілі, заарештовано 420 осіб, з них 310 взято під варту. Найчастіше від нападів страждає власність французів, які не мають засобів для захисту своїх автомобілів на приватних стоянках.

Міністр внутрішніх справ Франції Бруно Ретайо повідомив, що значна частина інцидентів у святкову ніч була пов'язана з використанням феєрверків.

У місті Ліон дворічна дівчинка отримала поранення обличчя через феєрверк, який влучив у її візок. У Лормоні пожежа, спричинена піротехнікою, знищила квартиру.

Серед 420 затриманих були й ті, хто брав участь у нападах на сили внутрішньої безпеки за допомогою феєрверків. Бруно Ретайо висловив занепокоєння через те, що подібні інциденти щороку численні.

До слова, увечері 31 грудня в Україні, попри заборону, запускали феєрверки у кількох обласних центрах. У соцмережах поширювали відповідні кадри з Києва, Львова та Одеси.