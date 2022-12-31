Новорічне привітання Володимира Зеленського з 2023 роком: онлайн

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців із новорічним зверненням 31 грудня. Він підбив підсумки року, що минув, пригадав усе, через що пройшли українці за 311 днів війни.

Відеопривітання українського лідера стартувало традиційно в останні хвилини перед Новим роком. До вашої уваги основні тези з цьогорічного звернення глави держави Володимира Зеленського.

Читайте також В укритті чи без світла – але завжди з нашими читачами: як команда 24 каналу пережила 2022 рік

Новорічне привітання президента

Як зазначив президент, 2022 рік почався з 24 лютого. І сталося це без передмов, без прелюдій. Різко рано о 04:00.

Було темно, було гучно багатьом. Було складно, комусь страшно. Минуло 311 днів. Нам усе ще може бути темно, гучно і складно, але нам точно вже ніколи не буде страшно і ніколи не буде соромно,

– наголосив президент.

У зверненні він додав, що російські ракети раз і назавжди зруйнували усі ілюзії. Вони продемонстрували, хто для України та всього світу друг, а хто – ворог. А найважливіше те, що пережите продемонструвало, на що здатні ми, українці.

За словами глави держави, 24 лютого українці почали творити нашу перемогу. Робили це з "багатьох цеглинок сотень інших перемог". Нам вдалося перемогти паніку, сумніви, зневіру, страх. Усі ми повірили у себе та Збройні Сили України.

Привітання Володимира Зеленського з Новим роком: онлайн-трансляція

Ми не втратили, у нас відібрали

Президент подякував усім, хто боронить нашу державу. Водночас він зазначив, що 2022 рік можна назвати роком втрат як для України, так і Європи. Але це формулювання не зовсім коректне. Адже Україна нічого не втрачала, у нас це забрали.

Ми нічого не втратили. У нас забрали. Україна не втратила синів і доньок – їх забрали вбивці. Українці не втратили домівок – їх знищили терористи. Ми не втратили своїх земель – на них зайшли загарбники. Світ не втратив мир – Росія його зруйнувала,

– додав він.

Глава держави додав, що 2022 рік поранив кожного з нас у серце. Українці за ці 311 днів виплакали сльози, прокричали всі молитви. Він перелічив ключові слова, згадка про які буквально стискають серце. І ми не маємо право про них забути:

Гостомель. Буча. Ірпінь. Бородянка. Харків. "Мрія". Краматорськ. Вокзал. Іграшка. Чернігів. Маріуполь. Драмтеатр. Напис "Діти". Оленівка. Одеса. Багатоповерхівка. Дівчинка. Три місяці. Вільнянськ. Пологовий. Немовля. Два дні. "Азовсталь".

Це неможливо забути. І неможливо пробачити. Але можливо перемогти. Ми вистояли на ногах, бо було те, що нас тримало. Наш дух,

– додав він.

Не менш важливими для нас є слова: Оборона Києва. Харків. Миколаїв. Чорнобаївка. Острів Зміїний. HIMARS. Антонівський міст. "Бавовна". Кримський міст. "Нептун". Крейсер "Москва". Русскій воєнний корабль. Ізюм, Балаклія й Куп'янськ. Херсон.

Зеленський привітав українців з Новим роком

Напередодні президент у своїх соцмережах опублікував фото з дружиною та привітав українців з Новим роком. Глава держави підкреслив, що бажати чудес українцям у цей день не варто, адже вони їх давно творять самі. Те саме стосується і справжніх друзів, які, як показав цей рік, у нас є.

Володимир Зеленський підкреслив, що усі ми змогли як ніколи відчути кохання за ці понад 10 місяців. І що віру та надію ми вже маємо, і вони – у ЗСУ. А світло в кожному з нас є навіть тоді, коли немає електрики.

Щодо подорожей, то президент відзначив, що в 2022 році наші земляки отримали їх надто багато. Тому глава держави побажав того, чого справді чекають усі українці – перемоги у 2023 році.