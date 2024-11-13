Чи будуть у Києві ярмарки до Нового року і Різдва: відповідь КМДА

Цьогоріч у Києві не передбачено масових заходів на різдвяні та новорічні свята. Однак, завдяки підтримці меценатів, на Софійській площі може з'явитися головна ялинка.

У КМДА зазначають, що дизайн-проєкт для облаштування ялинки вже підготовлено. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на КМДА.

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Які святкові заходи плануються у Києві

З міського бюджету ніякого фінансування святкових заходів не передбачено.

У столиці не передбачено жодних масових святкувань, таких як ярмарки, фудкорти та атракціони на головних площах. Однак, щоб не лишати киян, особливо дітей, без святкового настрою, можливе облаштування новорічної ялинки на Софійській площі за рахунок меценатів, як і в минулі роки,

– заявили у КМДА.

Встановлення та обслуговування головної ялинки готова взяти на себе компанія ТОВ "Глобал-Декор", яка забезпечить прикраси і покриє всі витрати на створення святкової атмосфери.

Рішення щодо встановлення ялинки ще має ухвалити Рада оборони міста Києва. У КМДА нагадали, що, відповідно до законодавства, масові заходи в умовах воєнного стану неможливі. Втім меценати бажають створити святковий настрій для мешканців Києва, особливо дітей, на Софіївській площі.

Нагадаємо, новорічна ялинка в Києві буде встановлена на Софійській площі вже 6 грудня та вперше буде білого кольору з гірляндами, що сяятимуть блакитно-небесним світлом, символізуючи чистоту і надію на мирне небо. Її висота складе 12 – 15 метрів, також вона матиме QR-коди для благодійних внесків на рахунки фондів.