Новорічні ялинки завалились вже в двох містах: вражаюче відео моменту падіння в Маріуполі

У двох українських містах попадали головні ялинки. Це трапилось на Донеччині та Сумщині.

Зокрема постраждали новорічні красуні міста Маріуполь та Лебедині. Обидва випадки трапились саме у День Святого Миколая, 19 грудня.

Читайте також Під час падіння ялинки на Житомирщині постраждав батько 12 дітей

В Маріуполі впала головна ялинка

Місцеве видання "MRPL.CITY" написало, що головна ялинка в Маріуполі стояла в центрі міста – одразу на Театральній площі.

Вона фактично на очах в людей звалилась на залізну огорожу. Рятувальники розповіли журналістам, що 19 грудня в місті був штормовий вітер, що перевищує 15 метрів за секунду. Припускають, що саме це стало причиною інциденту.

Момент падіння ялинки у Маріуполі: дивіться відео

До речі, за даними видання, відкриття ялинки відбулось опівночі з 18 на 19 грудня. Її висота – 14 метрів. Це штучне дерево, яке прикрасили червоними та золотими іграшками та 100 тисячами світлодіодів.

У Маріуполі впала ялинка: дивіться відео

У Маріуполі вітер повалив головну ялинку міста / Фото "MRPL.CITY"

Ялинка звалилась також на Сумщині

"Суспільне" написало, що ялинка у Лебедині стояла на площі Соборній. Голова Лебедина Олександр Бакликов розповів, що за його словами це трапилось через вітер.

Сильний буревій. Хоч стояла вона на розтяжках, але вони лопнули і вона впала. Не витримала й основа. Її вивернуло з корінням,

– розповів посадовець.



На Сумщині через вітер впала головна ялинка в Лебедині / "Суспільне"

Він також додав, що цього року ялинка має висоту 20 метрів. Це орієнтовно на 5 метрів більше, ніж зазвичай. Окрім того, Бакликов додав:

на щастя, внаслідок падіння ялинки люди не травмувались;

прикраси та гірлянди пошкодили частково – на тому боці, де впало дерево.

На місце приїхала техніка та працівники, які підняли ялинку. Орієнтовно о 12 годині 19 грудня мер міста розповів, що роботи завершили.

Коротко про негоду в Україні 19 грудня у День Святого Миколая

Рятувальники оголосили 19 грудня в Україні штормове попередження. Зокрема – пориви вітру, ожеледицю та хуртовини.

Зокрема сильний вітер на більшості територій України – до 15 – 20 метрів за секунду. Натомість у Карпатах ще потужніший – 25 – 30 метрів за секунду.

Найтеплішу погоду прогнозували у Львові та Сімферополі – до +2...+4 градусів.

У Києві засяяла головна ялинка країни – дивіться відео