Новорічні ялинки завалились вже в двох містах: вражаюче відео моменту падіння в Маріуполі
Джерело:24 канал
У двох українських містах попадали головні ялинки. Це трапилось на Донеччині та Сумщині.
Зокрема постраждали новорічні красуні міста Маріуполь та Лебедині. Обидва випадки трапились саме у День Святого Миколая, 19 грудня.
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В Маріуполі впала головна ялинка
Місцеве видання "MRPL.CITY" написало, що головна ялинка в Маріуполі стояла в центрі міста – одразу на Театральній площі.
Вона фактично на очах в людей звалилась на залізну огорожу. Рятувальники розповіли журналістам, що 19 грудня в місті був штормовий вітер, що перевищує 15 метрів за секунду. Припускають, що саме це стало причиною інциденту.
Момент падіння ялинки у Маріуполі: дивіться відео
До речі, за даними видання, відкриття ялинки відбулось опівночі з 18 на 19 грудня. Її висота – 14 метрів. Це штучне дерево, яке прикрасили червоними та золотими іграшками та 100 тисячами світлодіодів.
У Маріуполі впала ялинка: дивіться відео
У Маріуполі вітер повалив головну ялинку міста / Фото "MRPL.CITY"
Ялинка звалилась також на Сумщині
"Суспільне" написало, що ялинка у Лебедині стояла на площі Соборній. Голова Лебедина Олександр Бакликов розповів, що за його словами це трапилось через вітер.
Сильний буревій. Хоч стояла вона на розтяжках, але вони лопнули і вона впала. Не витримала й основа. Її вивернуло з корінням,
– розповів посадовець.
На Сумщині через вітер впала головна ялинка в Лебедині / "Суспільне"
Він також додав, що цього року ялинка має висоту 20 метрів. Це орієнтовно на 5 метрів більше, ніж зазвичай. Окрім того, Бакликов додав:
- на щастя, внаслідок падіння ялинки люди не травмувались;
- прикраси та гірлянди пошкодили частково – на тому боці, де впало дерево.
На місце приїхала техніка та працівники, які підняли ялинку. Орієнтовно о 12 годині 19 грудня мер міста розповів, що роботи завершили.
Коротко про негоду в Україні 19 грудня у День Святого Миколая
- Рятувальники оголосили 19 грудня в Україні штормове попередження. Зокрема – пориви вітру, ожеледицю та хуртовини.
- Зокрема сильний вітер на більшості територій України – до 15 – 20 метрів за секунду. Натомість у Карпатах ще потужніший – 25 – 30 метрів за секунду.
- Найтеплішу погоду прогнозували у Львові та Сімферополі – до +2...+4 градусів.
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