Був "жорсткий" удар по порту: Новоросійськ з минулої ночі перебуває під атакою
- З вечора 7 лютого Новоросійськ зазнав атаки дронів і ракет.
- Атака продовжилася вранці 8 лютого.
- У мережі пишуть про влучання у порт.
З вечора минулого дня Новоросійськ перебуває під атакою. Очевидці повідомляють, що місто атакували не лише дрони, але й ракети.
Перші повідомлення про вибухи у Новоросійську з'явилися пізно увечері 7 лютого. Як розповів мер міста Андрій Кравченко, тривога тривала приблизно годину з 23:15 по 00:11.
Дивіться також Усі влучання точно в цілі: чим унікальний удар "Фламінго" по "Капустиному Яру"
Що відомо про вибухи у Новоросійську?
Місцеві жителі у мережі поширили відео атаки на місто. На відео видно яскравий спалах, чути гучний гуркіт та емоційну реакцію росіян.
Як росіяни реагували на удар по Новоросійську: дивіться відео
Телеграм-канали пишуть, що вночі стався удар по порту.
Вранці 8 лютого атака на Новоросійськ продовжилася. Тривогу для міста оголосили близько 12:46. Мер Кравченко закликав мешканців сховатися в кімнаті, вікна якої не виходять на море або в приміщеннях без вікон із суцільними стінами (коридор, ванна, туалет, комора).
У порту був дуже "жорсткий" вибух: дивіться відео
Нагадаємо, що у ніч проти 8 лютого під ракетний удар потрапив Белгород. Губернатор Бєлгородської області заявив, що по місту здійснили два ракетні обстріли із застосуванням 8 боєприпасів. Також над містом системою ППО збито 3 безпілотники літакового типу. Пошкоджено 4 автомобілі та інфраструктурні об'єкти.
У Бєлгороді зливають воду з труб у будинках через удари по енергетиці та морози. Без опалення – мешканці 455 будинків. За словами Гладкова, відновлення енергопостачання "триває вкрай складно". Також влада заявила про розгортання пунктів обігріву.
Дісталося уночі і Брянській області. Там було уражено підстанцію 750 кВ "Новобрянська". Це ключовий вузол магістральної енергомережі, ураження якого є по стабільності електропостачання регіону.
Що відомо про останні удари по Росії?
Дрони СБУ атакували завод у Тверській області. Там виготовляють компоненти пального для ракет Х-55 і Х-101.
Генштаб ЗСУ підтвердив пошкодження об'єктів на полігоні Капустин Яр у Росії, зокрема споруди для обслуговування балістичних ракет.
Українські військові атакували нафтовий термінал "Таманьнефтегаз" у Краснодарському краї та об'єкти ППО в тимчасово окупованому Криму.