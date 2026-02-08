Був "жорсткий" удар по порту: Новоросійськ з минулої ночі перебуває під атакою

З вечора минулого дня Новоросійськ перебуває під атакою. Очевидці повідомляють, що місто атакували не лише дрони, але й ракети.

Перші повідомлення про вибухи у Новоросійську з'явилися пізно увечері 7 лютого. Як розповів мер міста Андрій Кравченко, тривога тривала приблизно годину з 23:15 по 00:11.

Що відомо про вибухи у Новоросійську?

Місцеві жителі у мережі поширили відео атаки на місто. На відео видно яскравий спалах, чути гучний гуркіт та емоційну реакцію росіян.

Телеграм-канали пишуть, що вночі стався удар по порту.

Вранці 8 лютого атака на Новоросійськ продовжилася. Тривогу для міста оголосили близько 12:46. Мер Кравченко закликав мешканців сховатися в кімнаті, вікна якої не виходять на море або в приміщеннях без вікон із суцільними стінами (коридор, ванна, туалет, комора).

Нагадаємо, що у ніч проти 8 лютого під ракетний удар потрапив Белгород. Губернатор Бєлгородської області заявив, що по місту здійснили два ракетні обстріли із застосуванням 8 боєприпасів. Також над містом системою ППО збито 3 безпілотники літакового типу. Пошкоджено 4 автомобілі та інфраструктурні об'єкти.

У Бєлгороді зливають воду з труб у будинках через удари по енергетиці та морози. Без опалення – мешканці 455 будинків. За словами Гладкова, відновлення енергопостачання "триває вкрай складно". Також влада заявила про розгортання пунктів обігріву.

Дісталося уночі і Брянській області. Там було уражено підстанцію 750 кВ "Новобрянська". Це ключовий вузол магістральної енергомережі, ураження якого є по стабільності електропостачання регіону.

