Новоселівку під Черніговом не впізнати: жодного вцілілого будинку

У Новоселівці до повномасштабного вторгнення росіян мешкали приблизно 750 людей. Після того, як окупанти вийшли з села, тут не залишилось жодного вцілілого будинку.

До Новоселівки починають повертатися люди. Вони розбирають руїни: цегла перемішана з металом та особистими речами. На вулицях стоять спалені автомобілі.

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По всій території села бомби, що не розірвалися. Крім цього, безліч вирв у людський зріст.



Вирва від бомби у Новоселівці / Фото Суспільного

Лишень зробили ремонт

Новоселівка розташована за 9 кілометрів від Чернігова. Саме вона була на шляху російських вбивць. Мешканець Володимир наважився повернутися до села після звільнення від рашистів. Він побачився з сусідкою та знайшов власну кішку.



Володимир показує руїни / Фото Суспільного



Домівка Володимира / Фото Суспільного

Чоловік розповів, що перед війною саме завершив ремонт. Проте зараз все розтрощено.

Синок в мене, в липні буде 4 рочки, так йому кімнату тільки зробили. Вклалися, капець. Буквально за півтора року. Тільки на це пішло 120 тисяч, просто утеплення, лише воно й залишилося,

– розповів Володимир.

Він разом з рідними пережив авіабомбардування, артобстріли та пожежі навколишніх будинків. Люди ховались у підвалі.



Зруйноване село / Фото Суспільного

Люди намагаються наводити лад

Володимир зазначив, що до війни перевозив людей за маршрутом Чернігів – Київ. Вже під час бойових дій вивозив сусідів з-під обстрілів. До ладу власне помешкання намагається довести сусід Володимира – Богдан. Його будинок напівзруйнований.

"Тільки зі зміни, наводжу порядок, намагаюсь щось зробити з дахом, бо після дощів починає стеля обвалюватися. Тут роботи дуже багато", – зазначив Богдан.



Богдан хоче відновити свій дім / Фото Суспільного