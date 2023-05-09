"Подарунок" до свята: у Новосибірську невідомі партизани спалили літак Су-24

Партизани продовжують боротьбу з агресором і на території Росії. У понеділок, 8 травня, невідомі спалили ворожий бомбардувальник.

Так, у Новосибірську на території авіаційного заводу компанії "Сухий" партизани знищили російський Су-24. Відповідне відео оприлюднили в мережі.

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"Спалили, аби показати, що війна має бути закінчена"

Цікаво, що ворожий літак перебував на майданчику авіаційної техніки, призначеної для ремонту та модернізації. Втім, він успішно згорів. Тож ремонт вже не знадобиться.

У легіоні "Свобода Росії" також зауважили, що загарбники хотіли "свята", то його й отримали.

Ми спалили бойовий літак для того, щоб показати, що ця війна має бути закінчена. Ти не можеш воювати за мир, знищуючи дітей та жінок у сусідній країні. Кремль справді "зміг повторити" — злочини нацистського режиму перед людством, і кожен, хто був причетний, відповість за це перед судом,

– наголосили партизани.

Як горить російський Су-24: дивіться відео

Партизани палили російські літаки і раніше

Раніше, 10 березня, у телеграм-каналі "Свобода Росії" також оприлюднювали кадри знищення літака держави-агресора. Його спопелили на авіабазі у глибокому тилу ворога під Владивостоком.

Тоді борці проти режиму Путіна зазначили, що об'єктом "майже ритуального спалення" став Су-27. Як партизани знищили російський літак, можна переглянути тут.