Новости недели США: Трамп, Трамп и еще раз Трамп

Консалтинговая компания Karyzhsky Communications подготовила новостной дайджест важных событий, которые произошли в США на прошлой недели. И всюду отметился Трамп. Хотя, наверное, это уже никого не удивляет.

The New York Times – 19/12. Трамп приказал вывести американские войска из Сирии. Президент решил внезапно закончить военную кампанию по борьбе с исламской экстремистской организацией ИГИЛ в Сирии и вывести из страны 2 000 американских военнослужащих. Трамп объявил, что миссия американских войск в Сирии – победа над ИГИЛом – достигнута. Таким образом, Трамп уступил стратегически важную для России и Ирана территорию.

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"В Сирии мы изначально собирались пробыть три месяца, а это было семь лет назад –мы никогда не уезжали. Когда я стал президентом, ИГИЛ неистовствовал. Мы возвращаемся домой", – написал Трамп в своём Twitter.

....going to be there for three months, and that was seven years ago - we never left. When I became President, ISIS was going wild. Now ISIS is largely defeated and other local countries, including Turkey, should be able to easily take care of whatever remains. We’re coming home! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 грудня 2018 р.

Решение вызвало шквал протестов в Конгрессе даже от республиканцев. Против вывода войск выступил сторонник Трампа Линдсей Грахам. Сенатор сказал, что он "ошарашен". Лидер демократов в Палате представителей Нэнси Пелоси предположила, что президент руководствуется "своими личными политическими целями", а не интересами национальной безопасности.

The New York Times – 20/12. Трамп выводит часть войск из Афганистана. Администрация Трампа приказала начать выведение 7 000 военнослужащих из Афганистана. Сейчас же в стране размещено около 14 тысяч американских военных. Решение потрясло топ-чиновников и официальных лиц Афганистана, которые были не знали об этом плане Трампа.

По словам одного американского должностного лица, сокращение американских сил в Афганистане – это попытка сделать афганские силы более устойчивыми без западной поддержки. Но многие опасаются, что этот шаг может поставить под угрозу афганские войска в борьбе против Талибана.

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The Wall Street Journal – 21/12. Министр обороны Джим Меттис увольняется. Министр обороны объявил, что хочет уйти в отставку до конца февраля после того, как президент Трамп приказал вывести войска из Сирии и частично из Афганистана. По словам Джима Меттиса, его взгляды по этим вопросам не сходятся с мнением президента. О своем решении президенту Меттис написал в письме. Он указал, что Трампу следует "найти министра, с которым у него будет похожее видение".

Военные должностные лица боятся, что решение может привести к возрождению "Исламского государства" или к повторному появлению террористических групп в Сирии.

Законодатели и некоторые сотрудники из Пентагона рассказали, что они шокированы отставкой Меттиса и тем, как это может сказаться на стратегию национальной безопасности страны. "Мы на краю", – сказал один сотрудник из Пентагона.

В своем Twitter Трамп высоко оценил проделанную Меттисом работу в Пентагоне и пообещал вскоре назвать имя его приемника.

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CNBC – 21/12. Уходящая неделя стала для бирж США худшей за 10 лет. Повышение процентных ставок в среду, угроза закрытия правительства, неопределенность американо-китайских отношений спровоцировали падение биржевых фондов на 7 процентов, что стало худшим результатом с 2008 года.

Time – 22/12. Федеральное правительство приостановило работу. После полуночи 22 декабря и до 27 декабря четверть всех госучреждений прекратят работу. Причиной частичного закрытия правительства или так называемого "шатдауна" послужило нежелание демократов включить в бюджет финансирование стены на границе с Мексикой. Строительство пограничной стена было ключевым обещанием Трампа в своей избирательной кампании. Демократы же не хотят голосовать за бюджет, в котором 5 миллиардов долларов уходит на строительство стены. Поэтому Трамп закрыл правительство и намекнул, что "шатдаун" продлиться пока не будет принят бюджет с его правками.

С 22 декабря на государственную службу не выйдут 800 тысяч чиновников.

Bloomberg – 22/12. Трамп хочет уволить главу Федеральной резервной системы из-за очередного повышения процентных ставок. Несмотря на протесты президента Трампа, Федеральная резервная система четвертый раз в этом году повысила процентные ставки. Федеральный комитет открытого рынка в среду проголосовал за повышение процентных ставок с 2.25% до 2.55.

По словам четверых людей близких к президенту, Трамп начал раздумывать об увольнении главы ФРС Джерома Пауэлла. Источники решили не открывать своих имен. Они предупредили Трампа, что увольнение Пауэлла может стать разрушительным решением для президента.