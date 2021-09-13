Нововолинська лікарня змінила бирки для новонароджених після скандалу в мережі

Новонародженим почали видавати іменні бирки у Нововолинській центральній міській лікарні. Особливістю нововведення став дизайн бирок, які стилізували під етикетку для одягу. Через це у соцмережах розгорівся скандал.

Нововолинська ЦМЛ повідомила про зміни ще 10 вересня. Діткам, які щойно з'явилися на світ, почали видавати власні бирки в акушерсько-гінекологічному відділенні.

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"Це мило, правда ж? Зроблено з любов'ю. Ми вдосконалюємося для вас!", – зазначили у медзакладі.

Перший варіант бирок

Як можна побачити з фото, лікарня випустила 2 типи бирок – рожеві для дівчаток і блакитні для хлопчиків. Їх прив'язують кольоровою стрічкою до руки немовляти.

На самій картонці написали ім'я дитини, вагу, зріст, дату народження. Найбільше критики викликали значки "не прасувати", "ручне прання" та інші, які зазвичай використовують на одязі.

Кожна бирка містила напис "Склад: 50% – мама, 50% – тато". А також – підпис "Зроблено з любов'ю" та назву лікарні.

Попередній зразок бирок для немовлят / Фото Нововолинської ЦМЛ

Реакція соцмереж

Користувачі соцмереж одразу розділилися на 2 табори. Були як ті, кому сподобалася ініціатива, так і ті, хто вирішив, що це неповага до дитини та батьків.

Серед позитивних аргументів:

гарний вигляд бирки, у порівнянні з тими, що видавали раніше;

пам'ять для мами й дитини, бо багато хто зберігає такі речі.

Інший "табір" коментаторів наполягав на тому, що така бирка має неестетичний вигляд, тож варто виготовляти її з тканини та зменшити розмір. Пропонували також замінити символи, пов'язані з одягом, на більш тематичні - долонька, пляшечка, брязкальце тощо.

"Це не мило – знаки із етикетки для одягу. Дитина – не річ, вона людина! А якщо дитину народжує самотня мама, і тато відмовився визнавати батьківство, як їй на "цінник" реагувати?", – обурилася одна з користувачок соцмережі.

Бирки змінили

Станом на 13 вересня Нововолинська лікарня показала оновлені бирки для новонароджених. На них залишили лише інформацію про дитину, напис "З любов'ю і турботою" та серце, з "мамою" і "татом" по боках.

У медзакладі запевнили, що дизайн бирок узгоджують безпосередньо з батьками новонароджених. Лікарі поцікавилися думкою користувачів та зазначили, що чекають нових пропозицій.

Немовлятам почали видавати нові бирки / Фото Нововолинської ЦМЛ

Директор Нововолинської центральної міської лікарні Олег Шипелик розповів виданню Zaxid.net, що змінити дизайн бирок запропонувати мами немовлят. Відтак старша медсестра пологового будинку підготувала кілька варіантів, з яких найкращий вибрали батьки.

За його словами, батьки ще не жалілися на ці бирки. Дехто із тих, хто народили раніше, звернулися в лікарню з проханням видати і їм таку пам'ятку.

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