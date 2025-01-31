Що відомо про один із найбільших російських НПЗ у Волгограді, який вразили українські дрони

У ніч на 31 січня українські дрони успішно атакували один з найбільших НПЗ Росії "ЛУКОЙЛ-Волгограднафтопереробка". Він переробляє 14 мільйонів тонн нафти на рік.

Його площа займає кілька квадратних кілометрів, а поряд розташована величезна нафтобаза та теплоелектростанція. 24 Канал зібрав інформацію про цей нафтопереробний завод у Волгограді.

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Що відомо про атакований НПЗ у Волгограді

Завод у Волгограді ввели в експлуатацію 21 грудня 1957 року. З початку 1990 років він входить до складу ПАТ "ЛУКОЙЛ".

За відкритими даними, на цьому НПЗ переробляють суміш малосірчистих західносибірських та нижньоволзьких нафт. До нього сировина надходить нафтопроводом Самара – Тихорєцк.

Виготовляють на заводі у Волгограді, зокрема, бензин, дизельне, реактивне та суднове паливо.

Південний федеральний округ Росії є найбільшим регіоном, куди постачається продукція "ЛУКОЙЛ-Волгограднафтопереробка". Частина також йде на експорт.

У компанії стверджують, що продають свою продукцію країнам Середземномор'я, Середньої Азії, а останнім часом – НПЗ вийшов на ринок Ірану. Забезпечує нафтою він також Грецію, Туреччину тощо.

У період 2017 – 2019 року виручка НПЗ невпинно зростала. Якщо у 2017 році виторг від продажів склав 330 658 мільйонів рублів, то у 2019 році він сягнув 456 424 мільйонів рублів. На той час ці показники дозволяли заводу займати друге місце серед 480 інших російських підприємств цієї галузі.

Однак, 31 січня українські дрони атакували це величезне виробництво. Там лунали вибухи, а місцеві спостерігали за спалахами та загравою.