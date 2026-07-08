ГУР спільно із Силами оборони вгатили по НПЗ "Саратовскій"

Українські військові продовжують завдавати ударів по окупантах у глибокому тилу. Сили оборони атакували НПЗ "Саратовскій".

Про це повідомили в ГУР МО.

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Що відомо про атаку ЗСУ по окупантах?

У ніч на 8 липня 2026 року ГУР МО в межах спільної із СБС, СБУ, ДПСУ та іншими частинами Сил оборони deepstrike-операції успішно уразили нафтопереробний завод "Саратовскій".

Підприємство входить до переліку ключових НПЗ держави-агресора та постійно забезпечує російську армію пальним,

– заявили військові.

Також керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко підтвердив атаку та повідомив, що внаслідок ударів ЗСУ на НПЗ спалахнули пожежі.

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Безпілотники ССО у ніч на 8 липня залетіли в Росію. В результаті уражені два нафтопереробні заводи у Нижньокамську.

Монітори повідомили, що, ймовірно, був атакований Нижньокамський нафтопереробний завод (ТАНЕКО) – один із найбільших сучасних нафтопереробних комплексів Росії.

На ньому окупанти виготовляють автомобільні бензини екологічного класу Євро-5, дизельне паливо Євро-5, авіаційний гас, скраплені вуглеводневі гази, базові мастила та інші нафтопродукти.