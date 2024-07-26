"Білі шнурки" під дахом ФСБ: хто такі неонацисти NS/WP, яких пов'язують із вбивством Фаріон

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19 липня 2024 року було вбито Ірину Фаріон. Вбивство шокувало всю Україну та стало викликом для влади. Президент Зеленський поставив перед спецслужбами вжити всіх заходів, щоб знайти вбивцю.

25 липня це було зроблено. У Дніпрі спецпризначенці затримали 18-річного Вячеслава Зінченка, футболіста та, як сказали сусіди, тихого хлопця.

За день до того, ввечері 24 липня, в мережі з'явилась плутана заява в телеграмі від російської неонацистської групи NS/WP, відповідно до якої саме вони, точніше – "автономний революційний расист", брали на себе відповідальність за атентат (умисне вбивство політика чи іншої особи, яка займається громадською діяльністю, з політичних, ідеологічних чи військових причин) у Львові і як доказ виклали фото з місця злочину та дуже погано зняте відео.

Ми перевіряємо його (підозрюваного – 24 Канал) причетність до неонацистського руху, центр якого розташований у країні-агресорі, його зв’язки на території України та мотиви вчинення цього злочину,

– заявив перший заступник голови СБУ Сергій Андрущенко 26 липня.

Вже після затримання Зінченка, журналісти "Телебачення Торонто" провели власне OSINT-розслідування, завдяки якому ми знаємо, що підозрюваний – це саме Зінченко. Також журналісти знайшли коментарі юнака на форумах ультраправих (NS/WP), де він переймався "єврейським питанням" і особливо деградацією українського "правого двіжу" (поширена загальна назва цієї субкультури), який нібито став маріонеткою сіоністів.

На цю безумну кашу в голові "підлітків" можна було б не зважати, якби не страшні наслідки – вбивство людини, тому 24 Канал розповідає про NS/WP та пояснює, що це за організація та звідки взялася.

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Що відомо про NS/WP

NS/WP – це абревіатура від National-Socialism/White Power. Націонал-соціалізм тут є прямим відсиланням до нацистів і Гітлера, а White Power – це вже більш сучасне переосмислення ультраправих концепцій і адаптація під США, де ідеї білого супремасизму стали знову популярними серед місцевих маргіналів у міру подолання в Америці расової сегрегації.

Згодом новий вимір ультраправих поширився у Західній Європі, а на початку 90-их прийшов і до країн, що утворилися на місці колишнього СРСР. Спершу це був прямий карго-культ, що копіював лише зовнішні ознаки – зачіски, взуття та одяг, згодом адепти почали відтворювати й ідеологічні засади.

Так, це ті самі неофашисти, неонацисти та "коричнева чума".



Неонацисти в Росії / Фото росЗМІ

Російське коріння "правого двіжу"

Безумовним лідером цієї субкультури були росіяни, натомість "гуртки" ультраправих в Україні, Білорусі та інших країнах постсовка були такими собі "меншими братами". Така ієрархія зберігалася доволі довго, подекуди – аж до початку російсько-української війни, після чого шляхи ультраправих розійшлися. Але не всіх.

У Росії після "вольниці" 90-х та початку 2000-х на ультраправих чекала зачистка – їхні організації були розгромлені або опинилися поза законом, активісти – або вбиті, або опинилися за ґратами, або опинилися за ґратами та були вбиті (як той же Максим "Тесак" Марцинкевич).

Але був й інший варіант – він полягав у співпраці з владою та організації провокацій від імені страшних неонацистів.



Максим "Тесак" / Фото росЗМІ

Зоряний час NS/WP в Росії

Саме на цей шлях стали хлопці та дівчата з NS/WP. Де-факто цю організацію було розгромлено ще на початку 2000-х. Тоді вони дійсно були широко відомі у вузьких колах. NS/WP об'єднувала до сотні скінхедів і футбольних фанатів з Росії, а точкою збору був форум. Оскільки в інтернеті кордонів практично не існує (якщо це не КНДР чи Китай), то серед відвідувачів могли бути небайдужі фанати так званої "білої домінації" й з інших країн.

При цьому навряд чи більшість молодих людей з цих форумів були готові до якихось реальних дій і, швидше за все, їм вистачало просто бути частиною такої субкультури – носити патчі з шифрованими відсиланнями до неонацистів і ходити на концерти відповідних груп у білих шнурках.

Також "модну" абревіатуру використовували як парасольковий бренд незалежні групи (банди) епігонів – нині приблизно те ж саме роблять адепти ІДІЛ. Адже для того, щоб стати частиною цієї терористичної організації, достатньо принести відповідну клятву. На початку 2000-х у NS/WP не просили навіть цього, бо не було в кого просити.

Утім, крім візуальної естетики "правого двіжу", була й реальна сторона, а саме – акції. Про цю сторону пише у своїй статті BBC.

Серед найбільш відомих груп неофашистів, які діяли під брендом NS/WP, була банда "Нєвоград".Її учасники нападали на мігрантів з Азії та Африки, кавказців і ромів, євреїв, або схожих на них людей, живцем спалювали бездомних, підпалили храм і влаштовували вибухи на автобусних зупинках.



Імовірні члени неонацистської організації в Росії / Фото росЗМІ

Розгром і відродження NS/WP

Свої акції злочинці знімали на відео, проте російські ЗМІ дуже рідко звертали на це увагу, залишаючи ці повідомлення на маргінесі. Дивувати це не має, адже хіба може існувати в країні переможних "скрєп" неонацистське терористичне підпілля, що діє в дусі "Джокера" з нуарних коміксів та "Механічного апельсина"?

Згодом більшість подібних груп були розгромлені й про них нічого не було чути мінімум з 2014 року.

Новий подих NS/WP отримала у 2020-х. У 2021 році російська влада згадує про цей форум і оголошує NS/WP терористичною організацією, а останні після російського вторгнення до України починає проводити свої акції.

У 2022 і 2023 роках активісти нібито NS/WP провели серію підпалів російських військкоматів і машин з літерою Z, а також нібито планували ліквідацію топових російських пропагандистів Владіміра Соловйова та Маргаріти Симоньян.



Підпал автозака у Росії / Фото росЗМІ

Якщо з машинами все пройшло успішно, то з ліквідаціями не вийшло: у квітні 2022 року ФСБ когось там затримала, натомість самі пропагандисти та влада використали ці історії для нагнітання моральної паніки серед росіян щодо фашистів. Про те, що то були не українські, а російські фашисти, звісно, не уточнювалось.

Ба більше, Путін згодом взагалі заявив, що за всім цим стоїть навіть не СБУ, а ЦРУ.

У справі "замахів" на Соловйова та Симоньян було затримано 6 росіян.

П'ятеро із шести затриманих були раніше засуджені за насильство, троє – перебували на примусовому психіатричному лікуванні. Серед них – Андрій Пронський, який раніше провів у колонії понад 10 років за вбивство людини, яку він вважав євреєм.

Саме він ховається за відомим псевдо "Підпис Нерозбірливий", який деякі дослідники помилково ідентифікували як епічний фейл ФСБ.



Пропагандисти Соловйов і Симоньян / Фотоколаж росЗМІ

Є підстави вважати, що ці хлопці були такими собі "консервами". Всіх їх піддавали тортурам (нині російські спецслужби цим навіть пишаються і не бояться відрізати вуха на камеру чи мордувати людей струмом), а тому не дивно, що один із затриманих зізнався у скоєному та заявив, що нібито мав отримати від українських спецслужб один мільйон рублів, український паспорт і житло в Україні.

Дивно, що не було нічого про "вікно" на кордоні, як у випадку з терористами ІДІЛ з "Крокусу".

Ще одним вагомим доказом того, що відроджений російський "правий двіж" – насправді проєкт ФСБ, це активна підсвітка NS/WP самими російськими пропагандистами.

Зокрема, влітку 2022 року на сторінках сайту "Острожно Медіа" скандальної пропутінської пропагандистки Ксенії Собчак вийшов великий матеріал, присвячений NS/WP. Автори статті навіть нібито поспілкувались з учасниками руху. Метою статті було нагнітання тієї самої моральної паніки – в тексті смакувалися колишні злочини неонацистів і яскраво розповідалось про наступні плани.

Все, щоб показати "простим росіянам", що фашизм – поряд, а це означає, що необхідно єднатися навколо Путіна, який щось там каже про "денацифікацію".

Звісно, ніхто в реальність існування таємних організацій фашистів не повірив, більш вірогідно, що це проєкт спецслужб. Достовірних доказів цьому немає, проте є багато свідчень того, що саме так працюють російські спецслужби, вербуючи молодь для виконання провокацій.

І не лише молодь – нині встановлено, що більшість "антивоєнних акцій" за участі російських пенсіонерів – це справа рук не українських майстрів ІПСО, а саме російських провокаторів у погонах, тих самих меметичних "товаришів майорів", що немов павуки розставили сітки у всесвітній мережі та чекають на довірливу здобич, яку можна буде оголосити "автономним революційним расистом".