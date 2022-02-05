Нудно, дівчата, нудно: гучний фейк Білорусі про Україну не прожив і доби

Збитий у Білорусі "український" БПЛА виявився кустарним виробом окупантів. Як відомо, цього тижня Білорусь спробувала звинуватити Україну в тому, що нібито "український" БПЛА Spectator проводив розвідку у повітряному просторі РБ. Далі читайте російською.

Данный БПЛА якобы был посажен 24 января 2022 года белорусской РЭБ, но только 3 февраля предъявлен как "доказательство".

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Фейк Беларуси

В целом, эта история оказалась фейком от начала и до конца. Но, самое важное то, что представленный белорусской стороной якобы "украинский" БПЛА Spectator и близко таковым не являлся. Я детально разобрал данный фейк и доказал лживые доводы Беларуси. Но, открытым оставался всего один вопрос – что же это был за неведомый БПЛА.

Ведь в модельном ряде украинских БПЛА, даже самых ранних моделей, такой жуткой кустарщины не наблюдалось. В свою очередь и среди российских БПЛА эта модель имела мало, что схожего с серийными образцами, хотя его пытались ошибочно многие причислять к Орлан-10.

И вот, свершилось. Сегодня в районе Гнутово потерпел крушение БПЛА оккупантов, на котором были размещены ВОГ. Очевидно, что данный БПЛА должен был сбросить боеприпасы на КПП Гнутово, на которое уже осуществлялся налет вражеских беспилотников.

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Откуда БПЛА

Но важно то, что этот БПЛА является однотипным с тем, что предъявила Беларусь в своем обвинении к Украине. Это одна и та же кустарного исполнения модель. Сходство – 100%.

Таким образом, можно говорить о том, что якобы "украинский" БПЛА это кустарный БПЛА локального производства оккупантов на Донбассе.

Александр Коваленко сравнил фото:

Он был переправлен с оккупированной территории Донбасса, через Россию в Беларусь, для организации информационно-психологической спецоперации по дискредитации Украины. Разумеется, осуществлялось это все под бдительным контролем российских кураторов.

Собственно, фейк, сам по себе, не прожил и суток. А его истоки стали известны всего за 48 часов.

Что тут скажешь. Скучно, девочки, скучно!

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