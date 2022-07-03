Митники розповіли про найдорожче авто, яке ввезли до України за "нульовим розмитненням"

У зв'язку з воєнним станом до України привозили автомобілі за "нульовим розмитненням". Проте з 1 липня скасували пільги на імпорт окремих товарів та транспортних засобів.

У Закарпатській митниці розповіли про марки автомобілів, які найбільше доправляли в Україну за пільговим розмитненням. Також прикордонники назвали вартість транспорту.

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"Станом на 1 липня 2022 року у зоні діяльності Закарпатської митниці з початку дії Закону України про "нульове розмитнення" випущено для вільного обігу 18 897 транспортних засобів, що придбали громадянами за межами митної території України", – написали охоронці рубежу.

Зазначили, що найбільше українці привозили такі марки автомобілів:

VOLKSWAGEN – 3 918;

Skoda – 2 334;

Mercedes-Benz – 1 764;

AUDI – 1 472;

BMW – 1 155;

FORD – 1 100;

OPEL – 956;

RENAULT – 755;

TOYOTA – 575;

HYUNDAI – 572.

Найдорожчий автомобіль без розмитнення

Щодо віку автомобілів, то найменше ввезли у категорії до 5 років – 1 321 одиниця транспортних засобів, від 6 до 10 років – 2 917 автомобілів. Найбільше без розмитнення до України потрапляв транспорт, який має понад 11 років. Мовиться про 14 659 одиниць. Нових автомобілів, які виготовлені у 2021 – 2022 роках, привезли 128.

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Якщо зважати на вартість, то найбільшу кількість склали автомобілі до 5 тисяч доларів – 14 284 одиниць, до 10 тисяч доларів – 2 613 одиниць, до 15 тисяч доларів – 854 одиниць, понад 15 тисяч доларів – 1146 одиниць.

Ціна найдорожчого автомобіля, розмитненого за нульовою ставкою та випущеного для вільного обігу у зоні діяльності Закарпатської митниці, а це – MERCEDES-BENZ G63 AMG (2022 року випуску), – 220 тисяч доларів. Господар цього елітного автомобіля підприємець з Дніпропетровщини,

– написали у Закарпатській митниці.

Загалом Закарпатська митниця пропустила 18 транспортних засобів, які коштують більше ніж 100 тисяч доларів США.

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. Прикордонники зазначили, що з 1 липня пільги щодо автомобілів скасували. Тобто знову повертається ввізне мито.