Nvidia створила робота, що навчатиметься, спостерігаючи за людиною

Компанія Nvidia презентувала на міжнародній конференції з робототехніки і автоматизації (ICRA) в австралійському Брісбені нове покоління роботів.

Про це написав TechCrunch.

Читайте також: В мережі опублікували характеристики нової відеокарти Nvidia GeForce GTX 1180

Робота створено на основі нейромережі і він володіє здатністю до навчання. Все, що йому для цього потрібно – просто спостерігати за людиною та повторювати її дії. При цьому робот озвучить послідовність дій зрозумілою мовою.

Команда хоче створити наступне покоління роботів, які можуть безпечно працювати безпосередньо поряд з людьми. Але для цього роботи повинні спершу розпізнавати людину, відслідковувати її дії і на основі отриманих даних допомагати людині,

– сказав старший директор дослідження робототехніки в Nvidia Дітер Фокс.

Команда дослідників Nvidia розробила систему, що дозволяє роботу вчитися та виконувати нові завдання просто спостерігаючи за поведінкою людини та аналізуючи її.

Читайте також: Intel готує велику презентацію в рамках виставки Computex 2018

Зараз кількість завдань обмежена і вони є доволі простими. Та дослідники поступово розширюють можливості роботів.

"Залишається багато завдань, які потрібно вирішити впродовж навчання такого роду роботів. Однак фундамент вже закладено. В майбутньому команда планує розширити коло завдань, які зможуть вивчити роботи, а також словник, необхідний для опису цих завдань", – наголосив Фокс.