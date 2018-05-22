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Nvidia створила робота, що навчатиметься, спостерігаючи за людиною

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Nvidia створила новий тип роботів здатних до навчання
Nvidia створила новий тип роботів здатних до навчання

Компанія Nvidia презентувала на міжнародній конференції з робототехніки і автоматизації (ICRA) в австралійському Брісбені нове покоління роботів.

Про це написав TechCrunch.

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Робота створено на основі нейромережі і він володіє здатністю до навчання. Все, що йому для цього потрібно – просто спостерігати за людиною та повторювати її дії. При цьому робот озвучить послідовність дій зрозумілою мовою.

Команда хоче створити наступне покоління роботів, які можуть безпечно працювати безпосередньо поряд з людьми. Але для цього роботи повинні спершу розпізнавати людину, відслідковувати її дії і на основі отриманих даних допомагати людині,
– сказав старший директор дослідження робототехніки в Nvidia Дітер Фокс.

Команда дослідників Nvidia розробила систему, що дозволяє роботу вчитися та виконувати нові завдання просто спостерігаючи за поведінкою людини та аналізуючи її.

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Зараз кількість завдань обмежена і вони є доволі простими. Та дослідники поступово розширюють можливості роботів.

"Залишається багато завдань, які потрібно вирішити впродовж навчання такого роду роботів. Однак фундамент вже закладено. В майбутньому команда планує розширити коло завдань, які зможуть вивчити роботи, а також словник, необхідний для опису цих завдань", – наголосив Фокс.

Теги: Техно Штучний інтелект робототехніка
Джерело: 24 Канал
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