Давала ляпаси 4-річній дівчинці в автобусі: няні з Києва висунули обвинувачення

Правоохоронці завершили розслідування щодо жінки, яка давала ляпаси 4-річній дівчинці в автобусі. Скоро вона постане перед судом.

Нагадаємо, у квітні 2024 року у соцмережах було опубліковано відео, на якому жінка в автобусі дає ляпаси дівчинці. Відповідне відео побачила матір дівчинки, яка впізнала у бабусі няню. Вона припинила співпрацю з жінкою.

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Ляпаси дитині в автобусі

У прокуратурі повідомили, що обвинувальний акт відносно няні за умисні завдання ударів по обличчю дитини, які не спричинили тілесних ушкоджень вже скеровано до суду

Правоохоронцям няня пояснила, що ляпаси дитині давала, щоб не дозволити їй заснути. Про це вона начебто домовилась із 4-річної дівчинкою, з якою того дня їхала до церкви,

– пишуть правоохоронці.

Тепер жінці загрожує штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що дорівнює 850 гривень. Також суд може призначити громадські роботи на строк до двохсот годин або виправні роботи на строк до одного року.

Няня в автобусі давала ляпаси дитині / Київська прокуратура

До слова, нещодавно у мережі вірусилося відео, на якому президент Туреччини Реджеп Ердоган дає ляпас дитині. Як стверджують ЗМІ, хлопчик відмовився цілувати йому руку під час церемонії. Після ляпасу дитина все ж виконала бажання Ердогана.