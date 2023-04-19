У Нью-Йорку під землю пішла багаторівнева парковка: є жертви, під завалами можуть бути люди

У центрі Нью-Йорка на Манхеттені завалилося крите паркування. На жаль, є жертви та поранені.

Пожежна служба Нью-Йорка повідомила про кількох постраждалих під час обвалення будівлі на Манхеттені. За попередньою інформацією одна людина загинула. Про це заявив мер Нью-Йорка Ерік Адамс на пресконференції.

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Під завалами можуть перебувати люди

За його даними, на місці перебувають рятувальники. Також відомо, що шість людей отримали поранення, їх доправили до лікарні. У пожежній службі уточнили, що будівля, що завалилася на Манхеттені, була критою парковкою.

"Пожежна служба Нью-Йорка працює на місці обвалення паркування в нижній частині Манхеттена, під завалами можуть бути люди", – йдеться в повідомленні.

Багаторівнева парковка обвалилася, захопивши з собою десятки машин. Свідки повідомляють, що перед обваленням чули вибух.

Зазначають, що під завалами можуть бути люди.

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