В різних містах США влаштували акцію на підтримку України: яскраві фото
Джерело:CNN
В Україні триває нарощення агресії Росії. На підтримку нашої держави у містах США відбулись мітинги.
Люди зібралися в таких містах, як Атланта, Вашингтон і Нью-Йорк. Три дні поспіль активісти виступають проти агресії держави-окупантки.
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Настав час сказати "ні"
Одна із протестувальниць розповіла, що останні 3 ночі не спала, як і її друзі в Україні. Адже вони виготовляють саморобні бомби, аби зупиняти російські танки.
Я вважаю, що зараз весь світ має об'єднатися. Зараз настав час сказати "ні" і зупинити одну людину, яка тримає в страху весь світ,
– сказала активістка.
У центрі Атланти десятки людей зібралися на мітинг "Стій з Україною". Люди одягнулися в синьо-жовті кольори українського прапора, а інші несли таблички з написами "Моліться за Україну" та "Українці єднайтеся!" під час виконання гімну нашої держави.
Протести в Нью-Йорку / Фото Лідії Томків
Сотні людей підтримують Україну / Фото Лідії Томків
Україна потребує підтримки світу
До акцій долучилися не тільки ті, хто мають рідних чи знайомих в Україні. Один із протестувальників пояснив, що приєднався, бо Україна потребує підтримки світу.
"Наші лідери роблять недостатньо. Я тут, щоб продемонструвати підтримку уряду США, НАТО та всіх союзників України щодо подальших дій", – сказав він.
Акції пройшли і у Вашингтоні. Натовп влаштував демонстрацію перед Білим домом. Протестувальники підіймали українські прапори або накидали їх на плечі, скандуючи "Зупиніть Путіна".
США підтримують Україну
На підтримку України по всій державі будівлі засвітилися синім і жовтим світлом. Серед них були Нью-Йорк і Колорадо, а також ратуша Атланти.
"Ми пишаємося тим, що розміщуємо кольори українського прапора на наш Капітолій, продовжуючи підтримувати та молитися за хоробрих людей України в цей темний час", – сказав губернатор Колорадо Джаред Поліс.
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Нагадаємо, що для того, аби підтримати Україну, на акції протесту вийшли жителі Норвегії, Швейцарії, Туреччини, Чехії, Ізраїлю, Німеччини, Франції і навіть Росії.
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