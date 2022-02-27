В різних містах США влаштували акцію на підтримку України: яскраві фото

В Україні триває нарощення агресії Росії. На підтримку нашої держави у містах США відбулись мітинги.

Люди зібралися в таких містах, як Атланта, Вашингтон і Нью-Йорк. Три дні поспіль активісти виступають проти агресії держави-окупантки.

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Настав час сказати "ні"

Одна із протестувальниць розповіла, що останні 3 ночі не спала, як і її друзі в Україні. Адже вони виготовляють саморобні бомби, аби зупиняти російські танки.

Я вважаю, що зараз весь світ має об'єднатися. Зараз настав час сказати "ні" і зупинити одну людину, яка тримає в страху весь світ,

– сказала активістка.

У центрі Атланти десятки людей зібралися на мітинг "Стій з Україною". Люди одягнулися в синьо-жовті кольори українського прапора, а інші несли таблички з написами "Моліться за Україну" та "Українці єднайтеся!" під час виконання гімну нашої держави.



Протести в Нью-Йорку / Фото Лідії Томків



Сотні людей підтримують Україну / Фото Лідії Томків

Україна потребує підтримки світу

До акцій долучилися не тільки ті, хто мають рідних чи знайомих в Україні. Один із протестувальників пояснив, що приєднався, бо Україна потребує підтримки світу.

"Наші лідери роблять недостатньо. Я тут, щоб продемонструвати підтримку уряду США, НАТО та всіх союзників України щодо подальших дій", – сказав він.

Акції пройшли і у Вашингтоні. Натовп влаштував демонстрацію перед Білим домом. Протестувальники підіймали українські прапори або накидали їх на плечі, скандуючи "Зупиніть Путіна".

США підтримують Україну

На підтримку України по всій державі будівлі засвітилися синім і жовтим світлом. Серед них були Нью-Йорк і Колорадо, а також ратуша Атланти.

"Ми пишаємося тим, що розміщуємо кольори українського прапора на наш Капітолій, продовжуючи підтримувати та молитися за хоробрих людей України в цей темний час", – сказав губернатор Колорадо Джаред Поліс.

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Нагадаємо, що для того, аби підтримати Україну, на акції протесту вийшли жителі Норвегії, Швейцарії, Туреччини, Чехії, Ізраїлю, Німеччини, Франції і навіть Росії.

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