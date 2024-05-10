О 5 ранку була спроба прориву нашої лінії оборони на Харківщині, атаки відбиті, – Міноборони

Збройні Сили України активно захищають позиції на Харківщині від нападів ворога. Близько п'ятої ранку 10 травня відбулася спроба прориву ворожих сил під прикриттям бронетехніки.

Атаки росіян були відбиті, зараз тривають бої різної інтенсивності. Для посилення оборони на цьому напрямку були відправлені резервні підрозділи.

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Окупанти намагалися прорватися на Харківщині

У Міноборони розповіли, що російські війська здійснювали авіаудари із застосуванням КАБів на Вовчанському напрямку.

З початком ночі російські окупанти посилили вогневий тиск на передній край нашої оборони за підтримки артилерії. Приблизно о 5 ранку відбулася спроба прориву противником нашої лінії оборони під прикриттям бронетехніки,

– мовиться у повідомлені.

За попередньою інформацією, ці атаки відбито. Наразі тривають бої різної інтенсивності. У Міноборони повідомили, що на цю ділянку фронту було спрямовано резервні підрозділи для посилення оборони. Наші захисники продовжують стримувати ворожий наступ.

Чи має Росія ресурси для наступу на Харків

За словами керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка, останнім часом росіяни дедалі більше активізуються на полі бою. Він окреслив рівень ймовірної загрози та оцінив спроможності ворожих військ.

"Ворог має ресурси для активізації дій у прикордонні Харківщини. Сили оборони контролюють ситуацію", – пояснив він.

Коваленко також попередив, що у мережі можуть з'явитися фейки про нібито наступ на Харків, проте він підкреслив, що важливо не плутати це зі здатністю захопити місто, якої немає.

"Зараз буде багато вкидів по цій темі", – наголосив Коваленко.