ОАЕ відправили в Україну 50 тонн гуманітарки та автомобілі швидкої допомоги
Джерело:посольство України в ОАЕ
ОАЕ відправили Україні чергову гуманітарну допомогу. Літак з вантажем вже приземлився у Варшаві.
На борту перебувають 50 тонн допомоги та повністю обладнані автомобілі швидкої допомоги. З Польщі вони вирушать в Україну.
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До речі, вантаж у Варшаву доставили українським літаком Ан-124.
МЗС України вже подякувало колегам з ОАЕ за швидку відповідь на гуманітарні виклики.
Допомога для України від ОАЕ / Фото посольства України
Кожний літак демонструє справжні зусилля Еміратів по забезпеченню життєво необхідних потреб українців, постраждалих внаслідок російської військової агресії,
– мовиться у повідомленні.
Посол ОАЕ в Україні Салем Ахмад Аль-Каабі зазначив, що за березень Емірати створили повітряний міст та забезпечили передачу Україні продовольство та медичної допомоги.
ОАЕ відправили автомобілі швидкої допомоги / Фото посольства України