ОАЕ відправили в Україну 50 тонн гуманітарки та автомобілі швидкої допомоги

ОАЕ відправили Україні чергову гуманітарну допомогу. Літак з вантажем вже приземлився у Варшаві.

На борту перебувають 50 тонн допомоги та повністю обладнані автомобілі швидкої допомоги. З Польщі вони вирушать в Україну.

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До речі, вантаж у Варшаву доставили українським літаком Ан-124.

МЗС України вже подякувало колегам з ОАЕ за швидку відповідь на гуманітарні виклики.



Допомога для України від ОАЕ / Фото посольства України

Кожний літак демонструє справжні зусилля Еміратів по забезпеченню життєво необхідних потреб українців, постраждалих внаслідок російської військової агресії,

– мовиться у повідомленні.

Посол ОАЕ в Україні Салем Ахмад Аль-Каабі зазначив, що за березень Емірати створили повітряний міст та забезпечили передачу Україні продовольство та медичної допомоги.



ОАЕ відправили автомобілі швидкої допомоги / Фото посольства України