ОАСК відновив роботу після повідомлення про мінування

Окружний адміністративний суд міста Києва 27 травня повністю відновив свою роботу. Напередодні з'явилася інформація, що суд замінували.

Спеціалісти вибухотехнічної служби провели усі необхідні заходи для перевірки інформації про замінування.

Що цьому передувало ОАСК "замінували": людей евакуювали

ОАСК відновив роботу

Під час огляду приміщень вибухових речовин не виявили.

27 травня Окружний адміністративний суд міста Києва відновив роботу,

– йдеться у повідомленні.

У суді також додали, що 26 травня через повідомлення про замінування приміщень ОАСК скасували низку судових засідань. Їхнім учасникам додатково повідомлять про дату і час судових засідань.

"Замінування" ОАСК

26 травня, після 14:00 надійшло повідомлення про замінування столичного Окружного адмінсуду, усіх відвідувачів та персонал звідти евакуювали.

На місці протягом кількох годин працювали сапери. У результаті жодної вибухівки там не знайшли.