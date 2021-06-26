ОАСК відклав позов російського репера Моргенштерна до СБУ

Окружний адміністративний суд Києва залишив без руху позов російського репера Моргенштерна, який той раніше подав на Службу безпеки України. У ньому артист вимагав виключити його зі списку осіб, яким заборонили в'їзд до нашої країни.

Як пояснили в ОАСК, позов репера відхилили через те, що позовну заяву Моргенштерн подав без додержання вимог.

Важливо У СБУ пояснили, чому Моргенштерн потрапив до "чорного списку" Мінкульту

В ОАСК зазначили, що з огляду на це, суд залишив без руху вказаний позов та встановив строк для усунення недоліків.

Що відомо про звернення Моргенштерн

17 червня до ОАКСу надійшов позов російського репера, в якому він закликає скасувати рішення СБУ про внесення його до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

Як пояснили у СБУ, приводом для внесення Моргенштерна до "чорного списку" стала "пропаганда насильства і наркотиків".

Моргенштерн у "чорному списку" Мінкульту