ОАСК відкрив провадження через позов "Партії Шарія" до СБУ

Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження у справі за позовом "Партії Шарія" до Служби безпеки України. У ньому проросійський блогер просив визнати дії відомства протиправними.
Джерело:ОАСК
Справу розглядатимуть за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін.
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У суді відреагували на позов Шарія до СБУ
В ОАСК зазначили, що позивач просить визнати протиправним складання та надсилання до Мін'юсту листа про порушення політичною партією проросійського блогера Анатолія Шарія українського законодавства.
Мовиться про оскарження листа № 51 / 12−1601 від 4 березня 2021 року. Його підписав начальник Головного управління СБУ в Києві та Київській області Олег Головаш.
Головне про "Партію Шарія"
- СБУ 16 лютого оголосила підозру одіозному блогеру Анатолію Шарію у державній зраді.
- Він є фактичним лідером "Партії Шарія", однак офіційно не є ні засновником, ні керівником партії. Тому заборонити діяльність політсили можна тільки за рішенням суду.
- ОАСК 11 березня відкрив кримінальну справу проти "Партії Шарія". Відповідний позов подало Міністерство юстиції.
- Сам Шарій заявив, що це президент Володимир Зеленський, мовляв, хоче заборонити діяльність політсили.
Головне про підозру Шарію / Інфографіка 24 каналу