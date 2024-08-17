Розпочато розслідування через відео з обезголовленням росіянами, ймовірно, українського воїна

Напередодні, 16 серпня, в мережі з'явилося відео, на якому російські загарбники показують відрізану голову нібито українського воїна. Правоохоронці вже почали розслідування.

Так, розпочате досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

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Окупанти могли обезголовити українського військового

В Офісі генпрокурора зазначили, що на оприлюднених кадрах представники збройних сил Росії демонструють голову нібито українського військового, насаджену на кіл.

У межах розслідування правоохоронці проводять невідкладні слідчі дії, спрямовані на перевірку цієї інформації та пов'язаних з нею обставин.

Поширення представниками Росії такого відео вкотре засвідчує їх повну зневагу до норм та принципів міжнародного гуманітарного права,

– підкреслили в Офісі генпрокурора.

Додали, що досудове розслідування здійснюють слідчі ГСУ СБУ. Зауважимо, що Уповноважений з прав людини уже звернувся до ООН та МКЧХ щодо чергового акту порушення міжнародного гуманітарного права російською стороною.

Дмитро Лубінець наголосив, що такі відео агресор використовує, щоб залякати й деморалізувати українців. Водночас Омбудсман додав: "Це тільки стверджує нас у прагненні притягнути кожного, хто вчиняє такі нелюдські звірства, до неминучої відповідальності!".