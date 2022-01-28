Обговорили "гарантії безпеки" та Україну: Путін поспілкувався з Макроном

Володимир Путін у п'ятницю, 28 січня поспілкувався з Еммануелем Макроном. Однією з тем розмови стали так звані "гарантії безпеки".

Очільник Кремля поскаржився президенту Франції на США та НАТО. Зокрема, заявив, що вони проігнорували питання "про принцип неподільності безпеки".

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Однією з тем розмови також стала ситуація навколо України. Окрім того, Путін та Макрон обговорили співробітництво у сфері атомної безпеки.

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