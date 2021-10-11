Обіцяли до 10 тисяч доларів: СБУ викрила киян, які шукали українців на війну в Сирію
Джерело:пресслужба СБУ
Служба безпеки України заявила про викриття 3 людей. Вони набирали українців для участі у війні в Сирії.
Над вербуванням українців працював 27-річний киянин. Він залучив ще 2 мешканців Київщини й вони разом шукали підготовлених воїнів по всій Україні.
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Шукали навіть серед АТОвців
Зловмисники вибирали осіб серед спортсменів, військовослужбовців та навіть добровольців, які брали участь в АТО. Був важливий бойовий досвід і вміння поводитись зі зброєю.Зауважте! За участь у війні в Сирії найманцям обіцяли суму від 5 до 10 тисяч доларів США на місяць.
Під час обшуків за місцем проживання у зловмисників вилучили:
- мобільні телефони;
- комп'ютерну техніку;
- інформаційні носії;
- банківські картки.
Наразі затриманим застосовували запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування за такими статтями Кримінального кодексу України:
- за 2 частиною статті 28 про вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією;
- за 1 частиною статті 447 про найманство.
Громадянська війна у Сирії: коротко
- Конфлікт розпочався 15 березня 2011 року з демонстрацій, які були частиною Арабської весни. Після цього він переріс у повстання та громадянську війну у 2012 році.
- Протестувальники вимагали відставки президента Сирії Башара аль-Асада, який у травні 2021 року вчетверте переміг на виборах. Результати не визнала низка країн Заходу.
- Контрольовані сили президента Сирії 13 червня 2021 року обстріляли лікарню ракетами. Загинули щонайменше 18 людей, серед них – діти.
- У Сирії 10 вересня 2021 року невідомі підірвали автомобіль російської військової поліції. Від вибуху загинув російський військовослужбовець.