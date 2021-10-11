Обіцяли до 10 тисяч доларів: СБУ викрила киян, які шукали українців на війну в Сирію

Служба безпеки України заявила про викриття 3 людей. Вони набирали українців для участі у війні в Сирії.

Над вербуванням українців працював 27-річний киянин. Він залучив ще 2 мешканців Київщини й вони разом шукали підготовлених воїнів по всій Україні.

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Шукали навіть серед АТОвців

Зловмисники вибирали осіб серед спортсменів, військовослужбовців та навіть добровольців, які брали участь в АТО. Був важливий бойовий досвід і вміння поводитись зі зброєю.

За участь у війні в Сирії найманцям обіцяли суму від 5 до 10 тисяч доларів США на місяць.

Під час обшуків за місцем проживання у зловмисників вилучили:

мобільні телефони;

комп'ютерну техніку;

інформаційні носії;

банківські картки.

Наразі затриманим застосовували запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування за такими статтями Кримінального кодексу України:

за 2 частиною статті 28 про вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією;

за 1 частиною статті 447 про найманство.

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