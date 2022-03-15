Терехов провів переговори з мерами Нью-Йорка, Чикаго і Бостона: просив лобіювати закриття неба

Мер Харкова залишається у місті та зв'язався зі своїми іноземними колегами зі США. Мерів Нью-Йорка, Бостона і Чикаго він попросив лобіювати питання про закриття неба над Україною.

Міський голова Харкова Ігор Терехов наголосив, що українські військові не дають ворогу й на метр підійти до міста.

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Мер Харкова провів переговори з американськими колегами

В той самий час він провів переговори з мерами трьох великих американських міст. Йдеться про очільників Чикаго, Бостона та Нью-Йорка.

Я просив їх, щоб вони лобіювали інтереси України та міста Харкова щодо закриття неба над Україною. Для нас це дуже важливо. Тому що, перш за все, це життя людей: мирних харків'ян та мирних українців,

– розповів Терехов.

За його словами, мери американських міст обіцяли допомогти Україні. Міський голова Харкова також додав, що ще ніколи Україна та Харків не отримували такої підтримки від світової спільноти.

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