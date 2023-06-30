Обіцяв "відмазати" іноземця від екстрадиції: на гарячому спіймали нардепа Алєксєєва

Співробітники спецслужб викрили чинного нардепа, що за 50 тисяч доларів обіцяв іноземцю розв'язати питання щодо його екстрадиції. Ймовірно, йдеться про члена партії "Європейська Солідарність" Сергія Алєксєєва.

У п'ятницю вранці, 30 червня, стало відомо про викриття народного обранця на гарячому. Невдовзі йому мають обрати міру запобіжного заходу.

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Яке покарання загрожує Алєксєєву

Як зазначають в Службі безпеки, ймовірно, Алєксєєв отримував хабар двома "траншами" – 20 і 30 тисяч доларів США. Разом якраз виходить – 50. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За 50 тисяч доларів США нардеп обіцяв іноземцю своє сприяння в уникненні екстрадиції. Для цього парламентар "гарантував" використати власні зв'язки з судом, щоб там скасували рішення Державної міграційної служби про відмову у наданні іноземцю статусу біженця,

– йдеться в повідомленні.

Окрім того, в Офісі генпрокурора констатували, що йдеться саме про голову підкомітету з питань діяльності органів правопорядку, а це якраз-таки – Сергій Алєксєєв.

у "ЄС" підтвердили , що затримали їхнього однопартійця та заявили про політичні утиски й порушення правоохоронцями процесуальних норм під час обшуків: "Партія розцінює ці дії як продовження політичних провокацій, спрямованих на дискредитацію політичної сили й залякування її представників, перешкоджання діяльності нардепа".

Алєксєєва затримали на хабарі / фото Офісу генпрокурора

Депутату уже повідомили про підозру за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу. У ній йдеться про шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою.

Зазначимо, що досудове розслідування здійснюватиме Державне бюро розслідувань під оперативним супроводом СБУ. "За місцем проживання підозрюваного тривають невідкладні слідчі дії", – написали в Офісі Генерального прокурора.

Також важливо, що спецслужби опублікували запис телефонної розмови, на якій чути голос, ймовірно, Алєксєєва, що обіцяє іноземцю, скоріш за все, громадянину Німеччини, допомогти в деяких питання за гроші.

Телефонна розмова, що підтверджує, очевидно, незаконну діяльність Алєксєєва: дивіться відео від СБУ

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Чим відомий нардеп Алєксєєв