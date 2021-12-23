Обіцяємо не нападати, – посол Росії цинічно "привітав" естонського депутата зі святами

Російський посол Олександр Петров відправив святкову листівку естонському депутату Марку Міхкельсону. Втім, привітання у ній –дещо цинічні.

Російський дипломат надіслав естонському політику святкову листівку. Той опублікував її фотографію у своєму твітері. Зазначимо, що Міхкельсон є головою Комітету міжнародних справ парламенту Естонії.

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Як Петров "привітав" естонського депутата

"Схоже, що усі ми неправильно розуміємо Росію. Я одержав різдвяну листівку від російського посла у Таллінні", – написав естонець. Судячи з фото, спочатку посол звернувся до Міхкельсона з привітаннями. Вони були заздалегідь надруковані на аркуші. А потім Петров вирішив запевнити, що у новому році Росія не планує вчиняти агресивних дій проти своїх сусідів. Цей текст він вже дописав від руки.

Що відомо про депутата Міхкельсона: коротко