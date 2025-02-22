"Кремль поглинає Білий дім": мережу налякала обкладинка журналу Time 7-річної давності

На тлі кризи в стосунках Києва і Вашингтона, а також симпатії Трампа до Путіна у мережі ажіотаж викликала обкладинка американського щотижневика Time. На ній Кремль поступово "засмоктує" Білий дім.

Адміністрація Дональда Трампа змінила зовнішню політику США, зокрема, у підході до російської агресії проти України. Росію більше не називають агресором, із Путіним заграють і намагаються домовитися. Натомість, усю провину за найбільшу кровопролитну війну в Європі 21 століття перекладають на Джо Байдена і Володимира Зеленського, передає 24 Канал.

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Моторошна обкладинка

Слід також згадати і американські суперечки з країнами Європи. США дали зрозуміти союзникам, що ті самі мають подбати про свою безпеку.

На тлі розбрату і непорозуміння між одвічними партнерами у мережі почали активно поширювати обкладинку популярного американського видання Time. Зображення яскраво демонструє те, що Росії вдається змусити заспівати Білий дім під свою дудку.

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Зауважимо, що обкладинка належить до 2017 року. Нагадаємо, що саме у тому році розпочався перший термін президентства Дональда Трампа. Вже тоді журналісти вишукували його зв'язок із Кремлем.

Обкладинка журналу за травень 2017 рік / Скриншот

До слова, нещодавно офіційний акаунт Білого дому опублікував на своїй сторінці фейкову обкладинку журналу Time. На ній зображений президент США Дональд Трамп з короною. До цього американський лідер у соцмережах назвав себе "королем".