"Кремль поглинає Білий дім": мережу налякала обкладинка журналу Time 7-річної давності
- Обкладинка журналу Time, що зображує Кремль, який поглинає Білий дім, викликала ажіотаж в мережі.
- Зазначалося, що вона нова, однак насправді належить до 2017 року.
На тлі кризи в стосунках Києва і Вашингтона, а також симпатії Трампа до Путіна у мережі ажіотаж викликала обкладинка американського щотижневика Time. На ній Кремль поступово "засмоктує" Білий дім.
Адміністрація Дональда Трампа змінила зовнішню політику США, зокрема, у підході до російської агресії проти України. Росію більше не називають агресором, із Путіним заграють і намагаються домовитися. Натомість, усю провину за найбільшу кровопролитну війну в Європі 21 століття перекладають на Джо Байдена і Володимира Зеленського, передає 24 Канал.
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Моторошна обкладинка
Слід також згадати і американські суперечки з країнами Європи. США дали зрозуміти союзникам, що ті самі мають подбати про свою безпеку.
На тлі розбрату і непорозуміння між одвічними партнерами у мережі почали активно поширювати обкладинку популярного американського видання Time. Зображення яскраво демонструє те, що Росії вдається змусити заспівати Білий дім під свою дудку.
Кремль "з'їдає" Білий дім: дивіться відео
Зауважимо, що обкладинка належить до 2017 року. Нагадаємо, що саме у тому році розпочався перший термін президентства Дональда Трампа. Вже тоді журналісти вишукували його зв'язок із Кремлем.
До слова, нещодавно офіційний акаунт Білого дому опублікував на своїй сторінці фейкову обкладинку журналу Time. На ній зображений президент США Дональд Трамп з короною. До цього американський лідер у соцмережах назвав себе "королем".