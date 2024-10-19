Облави ТЦК "спрацювали", – у Київському військкоматі сказали, до чого готуватися українцям

Восени представники ТЦК масово влаштовували рейди у багатолюдні місця у різних містах України. Військові у супроводі поліції перевіряли документи у чоловіків у торгівельно-розважальних центрах, комплексах відпочинку, спортклубах тощо.

Облави ТЦК у публічних місцях виявилися ефективними. Про це в ефірі телемарафону повідомила офіцерка сектору мобілізаційно-оборонної роботи Київського міського ТЦК і СП Лариса Козак, передає 24 Канал.

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До чого готуватися українцям

За словами Козак, після масових рейдів явка до ТЦК збільшилася. Також, на думку офіцерки, це сприяло підвищенню свідомості нашого громадянського суспільства. "Люди знову почали прибувати добровільно або за повістками", – пояснила вона.

Військова наголосила на необхідності продовження таких заходів. Вона нагадала, що багато ухилянтів ніколи самостійно не прийдуть за повісткою і уникають прямого контакту з ТЦК.

Козак зауважила, що рішення про перевірку документів на публічних заходах ухвалили з огляду на ситуацію з мобілізацією й поповненням резервів.

Офіцерка додала, що ТЦК зручно працювати на публічних заходах, оскільки там є правоохоронні органи, що сприяють нездійсненню заворушень.

Окремо вона зазначила, що чинне законодавство створює умови, коли ефективніше перевіряти документи в громадянина наочно, тому суспільству треба звикати до таких заходів оповіщення.

До слова, особливого розголосу масові візити ТЦК до багатолюдних місць набули після облави концерту "Океану Ельзи" в Києві. Відомо, що представники військкомату влаштували перевірки навіть у Буковелі.