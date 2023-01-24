У ДТЕК відреагували на звинувачення в недотриманні графіків відключення світла

У ДТЕК не згодні зі звинуваченнями у недотриманні графіків відключень та відповідно, із рішенням НКРЕКП про штраф.

Компанія заявила, що оскаржуватиме рішення у суді та захистить ім'я своїх працівників, які докладають максимум зусиль, аби в оселях українців було світло.

Увага За недотримання графіків відключень світла передбачені штрафи: скільки обленерго уже оштрафували

Жодна країна у світі не стикалася з настільки масовими терористичними атаками по енергетичній інфраструктурі. В таких умовах, енергетики ДТЕК та інших енергетичних компаній роблять все можливе для рівномірного і справедливого розподілу дефіциту потужності між всіма споживачами,

– йдеться у повідомленні.

Рішення оскаржуватимуть у суді

У ДТЕК наголосили, що українські енергетики сьогодні тримають свій фронт великою ціною. І робитимуть це надалі – щодня, до самої перемоги.

Саме тому компанія не згодна з сьогоднішнім рішенням НКРЕКП та оскаржить його в суді. Ми докладемо всіх зусиль, щоб захистити чесне ім’я своїх працівників і всіх тих, хто сьогодні тримає енергетичний фронт,

– додали у ДТЕК.

5 обленерго оштрафували за недотримання графіків: що відомо

За недотримання графіків відключень в умовах дефіциту електроенергії НКРЕКП загалом уже оштрафувала уже 5 обленерго. З них на двох операторів штраф наклали 24 січня. Загалом, мовиться про:

"ДТЕК Київські електромережі",

"ДТЕК Одеські електромережі",

"Вінницяобленерго",

"Волиньобленерго",

"Чернівціобленерго".

Однак комісія продовжує перевіряти діяльність обленерго і на наступні засідання перенесла розгляд можливого застосування штрафів до "Львівобленерго", "Тернопільобленерго", "Закарпаттяобленерго", "ДТЕК Київські регіональні електромережі" та "Полтаваобленерго".