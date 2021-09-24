На обличчі були"тонни гриму": батько загиблого у Польщі українця розповів, як ховали сина

У Польщі після катувань у витверезнику помер українець Дмитро Никифоренко. Його тіло через 2 тижні після смерті привезли на Батьківщину. На обличчі були "тонни гриму".

Рідним навіть не дали обійняти і поцілувати хлопця в труні під час прощання. Про це розповів батько загиблого Сергій Никифоренко.

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Батько сказав, що "на обличчі і руках були тонни гриму". Торкатись не можна було, бо, мовляв, триває слідство.

Щоб доправити тіло з Польщі, заплатили близько 4 тисячі євро. Никифоренко подякував за допомогу колективу немирівського ліцею №2, однокласникам сина, друзям, колегам.

"Відкладав гроші на весілля, а вийшло на похорон"

У листопаді Дмитро планував одружитись з дівчиною. Він мав отримати офіційний статус у Польщі.

Діма відкладав гроші на весілля, а вийшло, що на похорон,

– сказав батько.



Дмитро з дівчиною / Фото з фейсбуку Сюзанни Водолівової

За словами чоловіка, головним завданням було зняти з сина "тавро наркомана і алкоголіка". Він наголосив, що син із дитинства займався спортом – стріт воркаутом, тобто вуличною гімнастикою.

"Хлопці навіть виступали в Києві на Х-факторі. Ними пишався весь Немирів. Син не мав шкідливих звичок", – зауважив Никифоренко.