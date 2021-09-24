На обличчі були"тонни гриму": батько загиблого у Польщі українця розповів, як ховали сина
Джерело:"Факти"
У Польщі після катувань у витверезнику помер українець Дмитро Никифоренко. Його тіло через 2 тижні після смерті привезли на Батьківщину. На обличчі були "тонни гриму".
Рідним навіть не дали обійняти і поцілувати хлопця в труні під час прощання. Про це розповів батько загиблого Сергій Никифоренко.
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Батько сказав, що "на обличчі і руках були тонни гриму". Торкатись не можна було, бо, мовляв, триває слідство.
Щоб доправити тіло з Польщі, заплатили близько 4 тисячі євро. Никифоренко подякував за допомогу колективу немирівського ліцею №2, однокласникам сина, друзям, колегам.
"Відкладав гроші на весілля, а вийшло на похорон"
У листопаді Дмитро планував одружитись з дівчиною. Він мав отримати офіційний статус у Польщі.
Діма відкладав гроші на весілля, а вийшло, що на похорон,
– сказав батько.
Дмитро з дівчиною / Фото з фейсбуку Сюзанни Водолівової
За словами чоловіка, головним завданням було зняти з сина "тавро наркомана і алкоголіка". Він наголосив, що син із дитинства займався спортом – стріт воркаутом, тобто вуличною гімнастикою.
"Хлопці навіть виступали в Києві на Х-факторі. Ними пишався весь Немирів. Син не мав шкідливих звичок", – зауважив Никифоренко.
Після школи Дмитро закінчив будівельний технікум за спеціальністю "обслуговування газового господарства", потім – університет. Півтора року служив в Національній гвардії у Харкові.
Дмитро у Нацгвардії / Фото оприлюднило "Факти"
Що відомо про загибель Дмитра Никифоренка
- 30 липня у польському Вроцлаві помер 25-річний громадянин України Дмитро Никифоренко.
- Перед тим його затримала поліція і жорстоко побила.
- Gazeta Wyborcza написала, що поліцейські зв'язали затриманого ременями. Згодом у витверезнику його могли катувати: ЗМІ повідомляють, що до чоловіка протягом години застосовували фізичну силу.
- Згодом 4 правоохоронців відсторонили. Ще двох – звільнили зі служби.
- Розслідування смерті Никифоренка перебуває на контролі українських дипломатичних органів.
- У Вроцлаві 5 вересня люди вийшли на протест через загибель українця. Вони вимагали чесного розслідування.