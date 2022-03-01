"Обличчя опору разом з усім його народом": Зеленський на обкладинці Vanity Fair

Президент України Володимир Зеленський став обличчям на обкладинці італійського Vanity Fair. Журнал надійде у продаж з 2 березня.

Журнал вирішив обрати світлину Зеленського як обкладинку, щоб висвітлити військову агресію Росії в Україні та підтримати українців.

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Головний редактор Vanity Fair Сімоне Марчетті зазначив, що Зеленський є обличчям опору разом з усім його народом.

Володимир Зеленський на обкладинці Vanity Fair / Фото Vanity Fair

Поки я пишу цю редакційну статтю, триває війна, оголошена Росією Україні, конфлікт, який зачіпає всю Європу. У нас була ще одна обкладинка, з Пенелопою Крус: ми вирішили все одно залишити її, як другу обкладинку, після зображення Володимира Зеленського, президента України, обличчя опору разом з усім його народом. Цей конфлікт є питанням, терміновим запитом, який не можна недооцінювати, ні відкладати, ні тим більше ігнорувати, – сказав Марчетті.

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