Облітаючи чуму. Російські авіакомпанії виконали близько десяти рейсів в обліт Білорусі. Далі читайте російською.
Источник информации, пишет Forbes, не знает причины смены маршрутов. Указывая лишь, что "это могут быть и технические причины".
Не пропустите Беларусь – лишь полигон: как Лукашенко подложил большую свинью Путину
Компания Utair летела из Москвы в Калининград, минуя Беларусь, заявив в оправдание о "топливной эффективности" такого полета. Зато обратно возвращались (видимо, получив совет сверху) уже через Беларусь.
Здесь "топливная эффективность" повела в Москву через зачумленное пиратством небо.
Можно сделать предположение о внезапном изменении части маршрутов. Поставьте себя на место владельцев авиакомпаний.
Кто может знать, что еще выкинет минский маньяк?
Интересно Его место возле Путина: как в ХАМАС осадили Лукашенко
Никому не улыбается стать героем нового скандала. Какие бы дружеские объятия ни встречали Лукашенко в Сочи.Между прочим, запрет приема рейсов, следующих через Беларусь, эффективен.
По данным Forbes, после соответствующего решения Литвы, даже "Аэрофлот" запросил полет вокруг Беларуси. Но не получил разрешения от российских властей.