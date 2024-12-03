"Обмежень буде більше": Укренерго оновило інформацію про відключення світла 3 грудня

Сьогодні, 3 грудня, обмеження споживання електроенергії вимушено продовжили до кінця доби. Світло вимикатимуть у двох черг одночасно.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Укренерго".

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"3 грудня, заходи обмеження споживання вимушено продовжені до кінця доби", – ідеться у повідомленні.

Відключення для побутових користувачів будуть застосовуватись у такому обсязі:

08:00 – 23:00 - дві черги відключень;

23:00 – 24:00 - одна черга відключень.

А для промисловості та бізнесу застосування графіків обмеження потужності буде з 06:00 до 22:00.

В "Укренерго" нагадали, що причина запровадження обмежень – пошкодження енергооб'єктів під час ракетно-дронової атаки 28 листопада.

Довідково. 28 листопада Росія атакувала Україну ракетами Калібр, Х-59/69 та Х-101 з бомбардувальників Ту-95МС, а також ударними дронами – усього 188 БпЛА. ППО збила 79 ракет і 35 дронів. Головною ціллю ворога був енергетичний сектор.