"Було зірвано низку місій": у Зеленського підтвердили обмеження роботи Starlink в Україні

Вночі 14 жовтня в Україні обмежили роботу Starlink. Через це було зірвані важливі операції.

Таку заяву у своєму телеграм-каналі зробив ексрадник міністра оборони Сергій Стерненко.

Що відомо про відключення зв'язку

За словами громадського діяча, вночі роботу терміналів Starlink обмежили. Під час руху зі швидкістю понад 160 кілометрів на годину зв'язок почав зникати, що призвело до зриву низки важливих місій.

Ймовірно, компанія SpaceX вдалася до таких заходів на запит адміністрації Трампа,

– заявив Стерненко.

Наразі звичайні термінали супутникового зв'язку продовжують працювати у штатному режимі.

Волонтер уточнив, що останніми днями Україна не атакувала російські НПЗ та іншу енергетичну інфраструктуру агресора, як того просив Дональд Трамп.

Попри це, США обмежили роботу Starlink, що вплинуло на обороноздатність України.

Окрім того уночі та напередодні Україна не отримувала повідомлень про балістичну загрозу.

На тлі цих подій Стерненко поставив під сумнів доцільність подальшого утримання від ударів по російських НПЗ.

Як у Зеленського відреагували на обмеження роботи Starlink?

Радник президента з технологічних питань Сергій Бескрестнов "Флеш" підтвердив обмеження швидкості роботи терміналів Starlink під час руху.

За його словами, наразі обмеження стосується "військового пакету" послуг StarShield і встановлено на швидкість 100 миль на годину.

Наші сили оборони не отримували попередження про таке обмеження, і це призвело до зриву низки місій. Очевидно, що ця дія не може бути збігом і пов'язана з поточною політичною ситуацією,

– наголосив "Флеш".

Зверніть увагу! Пізніше Стерненко повідомив, що для українських операторів було посилено обмеження по використанню терміналів супутникового зв'язку Starlink. Тепер швидкість, після якої зв'язок починає зникати – 60 – 70 кілометрів за годину.

Загрози для супутникового інтернету

Нагадаємо, політичні експерти вже попереджали про можливі проблеми зі Starlink через позицію Дональда Трампа та його вплив на Ілона Маска.

Крім того, повідомлялося, що російські військові також намагаються впливати на роботу комерційної мережі на орбіті, змушуючи супутники виконувати маневри ухилення.