На Донеччині введуть особливий режим в'їзду, виїзду та руху транспорту

З четверга 11 серпня на Донеччині запровадять певні обмеження для власників транспортних засобів. Вони стосуватимуться в'їзду, виїзду, а також руху по області.

Про це у своєму телеграмі розповів глава Донецької ОВА Павло Кириленко. Він зазначив, що на відповідний крок пішли задля того, щоб посилити оборону ЗСУ та сприяти знищенню ворога.

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Обмеження запроваджують з 11 серпня

Водіям на Донеччині потрібно бути обачнішими на дорогах. Обмеження, які стосуються як в'їзду, виїзду, так і руху транспортних засобів в області запроваджують у четвер 11 серпня. Ці обмеження, про які розповів Павло Кириленко, містять усього дві головні умови. Мовиться про:

заборону без дозволу вивозити з Донеччини спеціальну техніку, якою могли б скористатись наші оборонці (наприклад, екскаватори, тягачі, трали тощо);

заборону на в'їзд і рух областю транспортних засобів, які перевозять з метою реалізації алкогольні напої та речовини на основі спирту (за винятком ліків і дезінфекційних засобів).

Це крок, спрямований на посилення наших оборонних спроможностей. Особливий режим встановлений на період дії воєнного стану, відповідно до законодавства,

– наголосив Кириленко.

Він зазначив, що цей наказ видав командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" генерал-полковник Олександр Сирський.

В окупантів загорілись "Бермуди"

Тим часом в окупованій Горлівці згорів клуб "Бермуди". Про це розповів журналіст Денис Казанський. Належав цей заклад так званому "депутатові" псевдореспубліки на Донеччині юрію крикуленку.

Казанський зазначив, що там могла проходити якась нарада. Але, пожартував він, хтось традиційно порушив техніку пожежної безпеки. Додамо, що це єдина інформація, якою ми володіємо. Наразі відомостей про жертв і постраждалих немає, як і коментаря від ЗСУ щодо цього.

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