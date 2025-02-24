У центрі Києва 24 лютого обмежать рух транспорту: яка причина

У Києві у понеділок, 24 лютого, обмежать дорожній рух. Передусім це стосується центральної частини української столиці.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Управління державної охорони України.

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Яка причина обмеження руху у Києві

В Управлінні державної охорони України розповіли, що 24 лютого, у зв'язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста.

Додатково 24 лютого з 07:00 до 11:00 буде обмежено вхід та вихід до станції метро "Майдан Незалежності" (сама станція працюватиме, ескалатор не функціонуватиме). Просимо врахувати зазначену інформацію під час переміщення містом,

– мовиться у повідомленні.

В УДО нагадали, що, відповідно до українського законодавства, військовослужбовці органу спільно з підрозділами Нацполіції мають право тимчасово обмежувати або забороняти рух транспортних засобів та пішоходів на вулицях і дорогах під час проїзду автомобільним транспортом глав іноземних держав, урядів, парламентів, керівників міжнародних міжурядових організацій та іноземних делегацій, які перебувають в Україні з офіційним візитом.

Вони також можуть не допускати громадян на окремі ділянки місцевості та об’єкти, вимагати від них залишатися на певних місцях або залишити їх.