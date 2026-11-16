Через вчинок Маска над містами на сході та півдні України нависла особлива загроза, – ISW

Після того, як в Україні знову обмежили швидкість терміналів Starshield, Росія почала активніше бити по українській енергетиці. Дрони-перехоплювачі просто не встигають збити реактивні безпілотники ворога.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Як Росія використовує обмеження Starshield в Україні?

Аналітики цитують заяву президента Зеленського, у якій той пояснює наслідки чергового обмеження роботи Starshield в Україні.

За словами глави держави, українські дрони-перехоплювачі з реактивними двигунами втрачають зв'язок з операторами на швидкості понад 161 кілометр на годину. Через це вони не можуть перехоплювати російські реактивні безпілотники, які рухаються значно швидше.

Окрім того, через поточні обмеження українські військові не можуть збивати російські реактивні дрони на початку їхнього польоту над окупованою частиною сходу України. Це дає росіянам змогу прокладати вигідніші маршрути для атак.

Зокрема, ворог тепер може частіше запускати безпілотники із майданчиків на окупованих територіях і ефективніше атакувати міста на півдні й сході України, зокрема Запоріжжя, Дніпро та Павлоград. Відстань від цих міст до лінії фронту становить приблизно 25, 110 і 130 кілометрів відповідно.

Експерти зазначають, що така загроза зберігатиметься, поки українські військові не зможуть застосовувати реактивні дрони-перехоплювачі над окупованими територіями.

До того ж, через обмеження Starshield українським військовим доведеться частіше використовувати інші елементи ППО – винищувачі, кулеметні установки та ПЗРК – оскільки дрони-перехоплювачі не можуть ефективно працювати в деяких районах.

Що відомо про нові обмеження Starshield?

12 листопада президент Володимир Зеленський повідомив про повторні обмеження швидкості Starshield. За його словами, українські військові перевірили ситуацію і встановили, що це не випадковий збій, а системне обмеження.

13 листопада джерела в Міністерстві оборони повідомили, що на окупованих територіях швидкість Starshield обмежили до 161 кілометра на годину. На підконтрольній Україні території таких обмежень немає.

За даними Financial Times, українські посадовці припускають, що обмеження могли запровадити навмисно, щоб посилити тиск на Київ під час мирних переговорів. Один із них вважає, що такі дії Вашингтона можуть посилювати позиції Росії.

15 листопада журналіст PBS Нік Шифрін із посиланням на тимчасового повіреного у справах України в США Дениса Сєніка повідомив, що Київ досі не отримав конкретних пояснень обмеження Starshield. У SpaceX заявили лише, що проблема пов'язана з технічними несправностями.