Через збої Starlink Україна може втратити захист від реактивних "Шахедів", – "Флеш"

Обмеження швидкості Starlink можуть ускладнити роботу українських дронів-перехоплювачів, які знищують російські реактивні "Шахеди". Через втрату телеметрії, відеосигналу та каналу керування ЗСУ ризикують втратити один із важливих інструментів протидії швидкісним цілям.

Про можливі наслідки у коментарі 24 Каналу попередив радник з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов.