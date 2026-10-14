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24 Канал Новини України Через збої Starlink Україна може втратити захист від реактивних "Шахедів", – "Флеш"
14 жовтня, 13:09
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Через збої Starlink Україна може втратити захист від реактивних "Шахедів", – "Флеш"

Вероніка Соцкова

Обмеження швидкості Starlink можуть ускладнити роботу українських дронів-перехоплювачів, які знищують російські реактивні "Шахеди". Через втрату телеметрії, відеосигналу та каналу керування ЗСУ ризикують втратити один із важливих інструментів протидії швидкісним цілям.

Про можливі наслідки у коментарі 24 Каналу попередив радник з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов.

 

 